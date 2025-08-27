A 48 horas de salir de Punta Peuco: José Zara Holger es detenido nuevamente por crimen de Orlando Letelier

La nueva orden de arresto fue emitida por la Corte de Apelaciones de Santiago en el marco del caso que investiga el atentado ocurrido en 1976 en Washington D.C..

Este miércoles el brigadier en retiro José Zara Holger fue nuevamente detenido en su domicilio en la comuna de Las Condes.

El hecho se registra apenas dos días después de ser liberado tras cumplir una condena de 15 años por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa.

La nueva detención responde a una orden judicial emitida por la Corte de Apelaciones de Santiago, en el marco de la investigación por el atentado con bomba que en 1976 cobró la vida del exministro Orlando Letelier y de su asistente Ronnie Moffitt, en plena capital de Estados Unidos.

En esta ocasión, el arresto se funda específicamente en su presunta responsabilidad en el homicidio de Moffitt, ciudadana estadounidense que falleció junto a Letelier tras la explosión del vehículo en el que ambos se trasladaban por Washington D.C.

La Fiscalía argumenta que los antecedentes disponibles lo vinculan directamente con la estructura que planificó y ejecutó el ataque.

El caso

El atentado del 21 de septiembre de 1976 es considerado uno de los actos más graves de terrorismo de Estado perpetrado por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet fuera del país.

La explosión del vehículo de Letelier —ocurrida en el barrio diplomático de Washington— generó una fuerte tensión diplomática entre Chile y Estados Unidos, que presionó durante décadas para identificar y castigar a los responsables.

Tras la detención, José Zara Holger fue trasladado a disposición de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se espera que se determine su situación procesal.