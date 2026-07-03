“Todavía existe ese prejuicio enorme de los estereotipos a las mujeres en política”: Expresidenta Bachelet en Encuentro de Alcaldesas

La expresidenta Michelle Bachelet participó este viernes del Primer Encuentro Nacional de Alcaldesas de Chile que se desarrolla en Pirque, al que asistieron 37 jefas comunales y exautoridades como Mónica Zalaquett y Carolina Tohá.

En la instancia, que es organizada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Fundación Horizonte Ciudadano, Bachelet expuso sobre la violencia hacia las mujeres en política y las críticas que reciben por redes sociales.

“Las mujeres en la política nos sentíamos discriminadas por los artículos (en medios) que salían sobre nosotras y sobre periodistas mujeres que escribían sobre mujeres”, dijo, recordando lo que vivió Evelyn Matthei durante su campaña presidencial el año pasado.

“Desde la Evelyn Matthei, todas pensábamos exactamente lo mismo, que cuando nos evaluaban a nosotros, nos evaluaban de manera diferente muchas veces. Todavía existe ese prejuicio enorme de colocar estereotipos a las mujeres en política, más allá de lo que ha surgido en los últimos años con mucha fuerza, que es la violencia política contra las mujeres en la política offline y online, sobre todo online, y el sentido es silenciar a las mujeres, el sentido de esa violencia política e intentar que las mujeres digan ‘sabes, me voy para la casa'”, comentó.

Por otro lado, la otrora mandataria hizo alusión a la lealtad política, respecto a la relación de los partidos oficialistas y sobre cuál es más leal al presidente José Antonio Kast.

“La lealtad no es decirle al presidente sí a todo; finalmente, es poder decirle en qué cosas se podría mejorar, en qué cosas el mandatario se está equivocando”, afirmó.

En esa línea, recordó cuando trabajó junto al entonces presidente Ricardo Lagos: “Había momentos en que yo me juntaba a solas con él y le decía ‘presidente, esto que usted está tan orgulloso no está funcionando'”.

“Para mí, lealtad no es que me digan que sí a todo; por el contrario, eso es lo más desleal”, subrayó Bachelet.

La expresidenta también abordó su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas y bromeó diciendo: “En mi experiencia personal, el sentido del humor siempre ayuda, así que no hay que nunca perderlo. Entonces, voy a echar una talla para terminar: la próxima vez, si soy seleccionada secretaria general, que la reunión sea en Nueva York”.