Oposición colombiana pide explicaciones a ministro de Vivienda que se fue a la playa en plena emergencia por el terremoto

(CNN Español) — A una semana del devastador sismo que ha dejado hasta el momento 289 muertos, al menos 143 desaparecidos y cerca de 4.100 heridos, según el último balance ofrecido este lunes por el presidente Abelardo de la Espriella, las imágenes del recién posesionado ministro de Vivienda de Colombia, Jaime Andrés Beltrán, en un balneario en la ciudad de Santa Marta han desatado una reacción de indignación en redes sociales y congresistas opositores promueven ahora una moción de censura en su contra.

“El país con 26.945 viviendas destruidas, 127.557 averiadas, 66 edificios colapsados, toda una tragedia humanitaria y, mientras tanto, el ministro de Vivienda @soyjaimeandres pasando el puente festivo en Santa Marta. Si en este momento la prioridad de Jaime Andrés Beltrán es irse de vacaciones a la playa, destitúyalo @ABDELAESPRIELLA”, sostuvo en su cuenta oficial en X la senadora Jennifer Pedraza, del partido de oposición Dignidad y Compromiso.

La polémica se desencadenó tras la difusión de imágenes y reportes periodísticos en los que se observa a Beltrán junto a su familia en las instalaciones de un hotel de la capital del departamento del Magdalena, en el norte de Colombia. El titular de la cartera de Vivienda, Ciudad y Territorio le ha salido al paso a las críticas de varios sectores políticos y ha aceptado que estuvo en el lugar pero que no ha descuidado sus funciones en medio de la tragedia.

“Comparto y entiendo la preocupación de los colombianos. Lo que estamos viviendo es muy duro: la angustia, el dolor y la devastación son enormes. Pero puedo asegurarles que el trabajo que venimos haciendo es con compromiso absoluto, y podemos demostrarlo. Desde el primer día de esta emergencia he estado al frente de la situación. En cuestión de horas tuvimos lista la metodología para subsidiar los arriendos y los servicios públicos de los colombianos afectados”, manifestó el ministro Beltrán en su cuenta en X.

Sin embargo, este pronunciamiento no ha calmado las fuertes críticas que se le han hecho desde varios sectores que piden, incluso, la renuncia del funcionario encargado de parte de la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo de 7,4 registrado en Colombia hace una semana.

Desde la Cámara de Representantes, congresistas de bancadas opositoras anunciaron la promoción de un debate de moción de censura contra Beltrán que podría costarle su cargo si hay mayorías en el legislativo que así lo consideren. Los promotores de la iniciativa legislativa argumentan una presunta irresponsabilidad y falta de empatía funcional en la atención de una emergencia de escala nacional.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el representante del Pacto Histórico Alejo Toro compartió la proposición para impulsar la moción de censura contra el ministro de Vivienda firmada por los congresistas de su partido y aseguró que ya cuenta con “el apoyo exigido por la Constitución y la Ley para poder ser presentada ante la Cámara de Representantes”.

“El país no puede permitirse tener un ministro desconectado del sufrimiento de la gente”, dijo Toro. “El ministro Jaime Andrés Beltrán debe asumir la responsabilidad política por sus acciones”, añadió.

CNN contactó al ministro Beltrán, quien remitió al video publicado en sus redes sociales y señaló que no daría más declaraciones al respecto.

“Uno no puede tener una óptica moral para el gobierno anterior y otra para el actual. No se puede justificar lo injustificable, solo porque haya una identidad o afecto con el actual gobierno. No se puede caer en el mismo error del gobierno anterior de jamás reconocer los errores. La autocrítica es necesaria, de lo contrario se desgastará este gobierno en debates innecesarios. El ministro de Vivienda se equivocó. Un ministro no se va a la playa a cinco días de semejante tragedia”, opinó la periodista y analista Diana Saray Giraldo sobre la polémica.

El ministro de Vivienda justificó su presencia en la ciudad de Santa Marta y no ha dicho si renunciará o no a su cargo. El presidente De la Espriella aún no se ha pronunciado sobre estos hechos.

“Quiero ser enfático en que no estaba de vacaciones, quise compartir unas horas con mi esposa y mis hijos, a los que hace varios días no veía, para inmediatamente continuar con mi trabajo de consolidar las fases de reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto. Vamos a seguir trabajando para salir de esta crisis nacional, como lo hemos venido haciendo, pero ahora con más fuerza y más compromiso por nuestro país”, dijo Beltrán.

Pero el ministro sigue en el ojo de la tormenta y desde la oposición manifiestan que lo hecho por el nuevo funcionario no tiene justificación alguna en medio del luto y el dolor que enfrentan miles de familias en el país.

“Todo servidor público merece vacaciones, esa no es la discusión, pero hay tiempo para eso, no cuando se lleva diez días como ministro ni en medio de una tragedia donde se tiene tan alta responsabilidad con la atención de los afectados”, manifestó el ex precandidato presidencial Camilo Romero del partido Pacto Histórico.

Varios congresistas señalaron también que el titular del ministerio debió encabezar los Puestos de Mando Unificado (PMU) y la evaluación de daños en las regiones más afectadas, como Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y Buenaventura, en lugar de desplazarse a un destino turístico. Las explicaciones ofrecidas por el jefe de la cartera no lograron desactivar la crisis institucional.