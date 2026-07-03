¿BTS en regiones? Alcaldes de Viña del Mar y de Concepción ofrecen estadios para albergar conciertos tras negativa a hacerlos en el Estadio Nacional

El día de ayer se informó que el Instituto Nacional de Deportes (IND) rechazó realizar los conciertos de BTS programados para el 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional tras argumentar problemas técnicos en la cancha del recinto.

Por su parte -a modo de respaldo de la determinación- la ministra del Deporte, Natalia Duco, sostuvo que los eventos nunca contaron con la autorización definitiva, y apuntó contra la productora del evento.

La titular de deportes sostuvo que ofrecieron el Parque Estadio Nacional y la Explanada Sur para que puedan ser desarrollados los shows.

Sin embargo, alcaldes de regiones han ofrecido sus recintos para albergar los conciertos de la banda surcoreana.

Por ello, la edil de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, ofreció el Estadio Sausalito para ejecutar los espectáculos, argumentando que “Chile merece tener este show”.

Otro jefe comunal que mostró interés en tener los recitales en su comuna es Héctor Muñoz de Concepción, quien sostuvo que está a completa disposición para recibir a la banda de k-pop en la capital de la Región del Bío Bío.

“Concepción es la ciudad del rock, pero también la ciudad de la música, y todos los estilos son importantes”, argumentó.

Ahí la opción que asoma es el Estadio Ester Roa Rebolledo, el cual cuenta con capacidad para albergar hasta 30 mil espectadores.

No obstante, el escenario del “Arirang Tour” cuenta con un escenario 360°, lo que permite que los espectadores observen el espectáculo desde diferentes posiciones.

Igualmente, la estructura pesa 600 toneladas aproximadamente.

Por ello, los recintos de las regiones son opciones poco viables para albergar los recitales de BTS.