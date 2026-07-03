Colo Colo ofrece el Monumental para conciertos de BTS tras rechazo del IND al Estadio Nacional

La búsqueda de un nuevo escenario para los conciertos de BTS en Chile sumó una alternativa concreta: el Estadio Monumental.

Luego de que el Instituto Nacional de Deportes (IND) resolviera no autorizar el uso del Coliseo Central del Estadio Nacional, Colo Colo ofreció el recinto de Macul para albergar los shows de la banda surcoreana.

Así lo afirmó el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, en conversación con ADN Deportes, donde aseguró que el estadio albo está disponible para recibir el espectáculo si la productora decide avanzar con esa opción.

Colo Colo ofrece el Monumental para BTS

De acuerdo con Mosa, ya existieron contactos con la productora a cargo del evento, en medio de la incertidumbre generada por la negativa del IND al uso del Estadio Nacional.

El dirigente planteó que el Estadio Monumental puede recibir los conciertos de BTS y que la decisión ahora queda en manos de la empresa encargada del espectáculo.

La opción aparece como una de las alternativas para destrabar el conflicto y evitar que las presentaciones queden en riesgo.

¿Se mantienen las fechas originales de BTS en Chile?

Los conciertos de BTS en Chile están programados para los días 14, 16 y 17 de octubre, fechas que originalmente contemplaban el uso del Estadio Nacional.

Según lo señalado por Mosa, el Monumental podría recibir los shows incluso manteniendo la programación original, aunque también existe disposición para reagendar las presentaciones si así lo define la producción.

Las entradas para los conciertos ya se encuentran agotadas, por lo que cualquier cambio de recinto o calendario mantiene expectantes a miles de fanáticos.