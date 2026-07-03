Entel y Starlink prueban conectividad satelital en el desierto de Atacama con WhatsApp y videollamadas

Entel y Starlink llevaron a cabo pruebas de conectividad satelital esta semana en San Pedro de Atacama, en el marco de la segunda fase de su asociación para ofrecer comunicación en zonas de Chile sin red terrestre. Entre los sectores beneficiados se encuentran el norte del país, Torres del Paine, la Patagonia, Isla de Pascua y áreas costeras de hasta 12 millas marítimas.

La primera fase de esta alianza permitía únicamente el envío de mensajes de texto vía satélite. La nueva etapa amplía significativamente las posibilidades: WhatsApp con videollamadas, Google Maps, AllTrails y AccuWeather funcionaron durante las pruebas realizadas en la Cordillera de la Sal. El sistema no reemplaza las redes 4G ni 5G, sino que las complementa en sectores de difícil acceso y en situaciones de emergencia.

La tecnología se apoya en la pelota Trionda, el balón oficial del Mundial de fútbol 2026, que contiene un chip capaz de detectar el contacto con jugadores. Esta semana generó polémica al confirmar, a través de una señal de onda visible en pantalla durante la transmisión, que un jugador croata sí tocó la pelota en una jugada que derivó en un gol anulado por posición de adelanto.

Sony elimina los discos físicos y el Blu-ray cumple dos décadas

En paralelo, Sony confirmó que en 2028 dejará de fabricar discos físicos para videojuegos de PlayStation, siguiendo la tendencia de otros segmentos del entretenimiento que ya migraron al formato digital. Hoy, el 80% de los consumidores de videojuegos opta por descargar títulos en lugar de comprarlos en soporte físico.

La decisión genera debate entre los usuarios, en parte porque elimina dinámicas como prestar, vender o intercambiar juegos usados. También implica que los consumidores pasan de ser dueños de un título a tener un permiso de acceso digital a la obra.

El anuncio coincide con el 20° aniversario del formato Blu-ray, que debutó en el Consumer Electronics Show de 2006. El formato, impulsado por Sony y ganador de la batalla comercial contra el HD DVD de Microsoft y Toshiba, permitía almacenar hasta 50 GB de datos gracias a su láser azul. Pese a que el streaming lo desplazó, hoy experimenta una segunda vida entre nuevas generaciones que buscan recuperar el formato físico como forma de propiedad real sobre el contenido.