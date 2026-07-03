Incertidumbre por BTS: ARMY de Brasil, Colombia y Perú solidarizan con fans chilenas y piden pronta solución

Latinoamérica solidariza con las ARMY chilenas. Luego de que este jueves se conociera la decisión del Instituto Nacional del Deporte (IND) de no autorizar los tres conciertos de BTS en el Estadio Nacional de Chile, las redes han explotado en solidaridad con las fanáticas chilenas.

La compleja situación que se vive en Chile ante la incertidumbre de un estadio para el concierto de la famosa banda, no ha dejado indiferente a nadie.

Desde Army Perú emitieron una decaración manifestando su solidaridad con sus compañeras chilenas: “Sabemos la ilusión, el esfuerzo y el tiempo que miles de personas han dedicado a lo largo de este tiempo para poder ser parte de una experiencia único ante el tan esperado reencuentro con BTS, por lo que comprendemos la preocupación e incertidumbre que esta situación ha generado en vista la falta de información oficial y certera”.

“Esperamos de corazón que esta situación pueda resolverse de la mejor manera posible y que muy pronto puedan recibir prometedoras noticias. Hoy más que nunca, queremos recordar que la unión entre ARMY trasciende fronteras. Les enviamos toda nuestra fuerza, apoyo y los mejores deseos, con la esperanza de que pronto, su sueño se vea cumplido”, agregaron.

Desde Army Colombia, en tanto, afirmaron que “no podemos evitar sentir una enorme preocupación y desconcierto por todo lo que está ocurriendo alrededor de los conciertos de BTS en Chile. Más allá del espectáculo en sí, aquí hay miles de personas que organizaron sus vidas alrededor de estas fechas. Familias que compraron boletos, personas que ahorraron durante meses, quienes ya reservaron vuelos, hospedajes y planearon un viaje que, para muchos, representa un sueño de toda la vida”.

“Es inevitable preguntarse cómo se permitió que avanzara un proceso de venta de boletos sin que hubiera total claridad sobre las condiciones para realizar el evento. (…) Esperamos de todo corazón que pueda encontrarse una salida que ofrezca las garantías que ARMY merece y que esta experiencia no termine afectando a quienes, con tanta ilusión, esperaban vivir estos conciertos. Seguiremos atentos a cualquier información oficial y esperamos que, por el bienestar de ARMY Chile, las respuestas lleguen pronto”, cerraron.

Mientras que las Army de Brasil también solidarizaron con sus compañeras chilenas. “Todo nuestro apoyo a a las ARMYS chilenas que esperaron tanto por este momento y ahora están pasando por una pesadilla por culpa del amateurismo. ¿Cómo liberan las ventas si no tenían el estadio 100% garantizado? Esperamos que todo se resuelva de forma que el BTS y Chile se encuentren de nuevo”.