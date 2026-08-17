Disney revela primeras imágenes de la secuela de “La Película de Los Simpson” en el D23 Entertainment Showcase

Disney presentó en el D23 Entertainment Showcase las primeras imágenes de la segunda película de “Los Simpson”, secuela que llegará a los cines el 3 de septiembre de 2027. La fecha coincide exactamente con el vigésimo aniversario del estreno mundial del primer filme, realizado en Springfield, Vermont, en 2007.

Una persecución que recorre distintos rincones de Springfield

Según información de The Wrap, la nueva cinta, titulada “The New Simpsons Movie”, incluye escenas de Homero y su familia en un partido de béisbol, donde una pelota extraviada desata una persecución que atraviesa la Taberna de Moe, un hospital y la Cervecería Duff, hasta terminar en un tanque de cerveza.

Los adelantos, según reportó NME, mostrados principalmente en formato de storyboard, también incluyeron el nuevo logotipo oficial de la película y una recreación del conocido meme de Homero desapareciendo entre un seto.

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The New Simpsons Movie premiers September 2027. Attendees of #D23 are seeing early footage of the movie. The scene showed Homer chasing down a home run ball through a stadium and into Springfield. pic.twitter.com/moOLvA9AHz — ComicBook.com (@ComicBook) August 15, 2026

El anuncio se produce poco después de que Nancy Cartwright, voz de Bart Simpson desde el inicio de la serie, entregara su visión sobre el futuro del programa en el podcast “Inside Of You”. Consultada sobre cuándo terminará la serie, la actriz respondió: “40 [temporadas]”, y confirmó estar segura de esa proyección personal.

Cuando se estrene la nueva película, “Los Simpson” estará ingresando a su temporada 39, luego de que la serie fuera renovada el año pasado por cuatro temporadas adicionales. Cartwright también aseguró recientemente que no será reemplazada por inteligencia artificial al momento de su retiro, argumentando que la tecnología carece de la pasión y el componente humano que ella aporta al personaje.