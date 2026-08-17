Presidente Kast presenta Comisión Asesora para Modernización del Empleo Público: ¿Quiénes son sus integrantes?

La mañana de este lunes, el presidente José Antonio Kast presentó a los 12 integrantes de la Comisión Asesora Ministerial para la Modernización del Empleo Público.

La instancia compuesta por expertos del ámbito público y privado reúne a abogados, académicos y exautoridades de diversas administraciones con el fin de elaborar propuestas para optimizar la gestión del empleo en el sector público.

La comisión cuenta con 120 días de plazo para presentar propuestas.

Desde el Ejecutivo destacaron los alcances de la iniciativa: “Con la conformación de esta comisión, el Gobierno busca generar propuestas técnicas que contribuyan a avanzar hacia un Estado más moderno y una gestión del empleo público acorde con los desafíos actuales del país”.

Los 12 integrantes

Dentro de los integrantes se encuentran dos exautoridades del gobierno del expresidente Gabriel Boric, Macarena Lobos, que se desempeñó como ministra de la Secretaría General de la República (Segpres) en 2025, y Heidi Berner Herrera, exsubsecretaria de Hacienda entre 2023 y 2025.

A ello se suma María Jaraquemada, quien conformó la Comisión Asesora para la Probidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil convocada durante la administración anterior.

Los otros integrantes de la comisión son:

Ramiro Mendoza: Excontralor general de la República.

Excontralor general de la República. Matías Acevedo : exdirector de Presupuestos y especialista en reformas al empleo público.

: exdirector de Presupuestos y especialista en reformas al empleo público. Cristina Torres : Exdirectora de Presupuestos y experta en regulación laboral en el ámbito público.

: Exdirectora de Presupuestos y experta en regulación laboral en el ámbito público. Jorge Rodríguez : Expresidente del Consejo Fiscal y Autónomo e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP)

: Expresidente del Consejo Fiscal y Autónomo e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP) Enrique Rajevic : Abogado y exasesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en distintos periodos.

: Abogado y exasesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en distintos periodos. Ernesto Silva : Prorector y académico de la Universidad del Desarrollo.

: Prorector y académico de la Universidad del Desarrollo. Fernando Claro : Director ejecutivo de la Fundación para el Progreso (FPP)

: Director ejecutivo de la Fundación para el Progreso (FPP) María Francisca Yáñez : Ingeniera civil industrial y especialista en modelos econométricos e inteligencia artificial.

: Ingeniera civil industrial y especialista en modelos econométricos e inteligencia artificial. Francisca Díaz del Río: ejecutiva con más de dos décadas de experiencia en el sector privado, específicamente en Sodimac S.A.

El presidente Kast señaló que esta gestión “es con los funcionarios públicos, no es en contra de alguien, es tomando la realidad actual y la que viene, en temas de inteligencia artificial, de cruce de datos; es cómo le hacemos más fácil el trabajo a las personas y mejor servicio a nuestros compatriotas”.

Asimismo, aseguró que el trabajo presentado por la Comisión Asesora será plasmado en un proyecto de ley que será discutido en el Congreso. “Nosotros tendremos después la responsabilidad de plasmar todo ese trabajo en un proyecto de ley que será ampliamente discutido en el Congreso”.