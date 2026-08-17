Primer Ferrari eléctrico se vende en US$ 40 millones y marca récord para un auto nuevo en subasta

Una versión única del Ferrari Luce, el primer modelo totalmente eléctrico de la marca italiana, alcanzó los US$ 40 millones en una subasta benéfica realizada en Monterey, California. El monto convierte al vehículo en el automóvil nuevo más caro vendido en un remate público hasta la fecha.

La venta se concretó el 15 de agosto durante la Monterey Car Week, donde RM Sotheby’s ofreció el ejemplar como lote 345 y sin precio de reserva. La casa de subastas además eximió la comisión del comprador, por lo que el monto total corresponde íntegramente a la donación.

El automóvil está identificado como “Chassis 0”, por ser el primer chasis de producción del programa Luce, y lleva una placa que certifica esa condición.

Estimado en US$ 1,1 millones, el resultado lo multiplicó por 36 veces

RM Sotheby’s había estimado su valor por sobre los US$ 1,1 millones antes del remate, cifra que el resultado final multiplicó por más de 36 veces. La versión de producción del Luce, en comparación, parte en torno a los US$ 640.000 según la lista oficial de la marca.

Ferrari destinará la totalidad de los ingresos a The Ferrari Foundation, entidad benéfica registrada en Estados Unidos, que financia iniciativas educativas. La marca ya había recurrido a este mecanismo en ediciones anteriores del mismo evento.

La configuración del vehículo se desarrolló a través del programa Tailor Made de Ferrari, en colaboración con el Ferrari Design Studio, y toma como eje conceptual el tratamiento de la luz sobre las superficies.

El récord anterior también era de Ferrari

El récord anterior para un automóvil nuevo en subasta también pertenecía a Ferrari. En agosto de 2025, en el mismo remate de Monterey, un Daytona SP3 Tailor Made había alcanzado US$ 26 millones, igualmente con fines benéficos.