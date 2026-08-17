Presidenta del Colegio Médico advierte por alza de virus respiratorios: “Ha habido pocas campañas hacia la comunidad”

Según el último informe del Ministerio de Salud (Minsal), la positividad de las muestras de virus respiratorios llegó al 49,5% durante la semana epidemiológica 31 (2 al 8 de agosto), mientras que las hospitalizaciones pediátricas aumentaron hasta un 46% en menores de 1 a 4 años.

El principal virus detectado es el rinovirus, concentrando el 29,8% de los casos, seguido del virus respiratorio sincicial (VRS), que alcanza el 24,1% de los casos. Más atrás, está la influenza B con un 15,3% de casos.

Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico de Chile (Colmed), en conversación con CNN Chile Radio, entregó detalles del manejo sanitario del Ejecutivo.

“Efectivamente, es un escenario que preocupa porque, además, lo que ha ocurrido en gran parte del país es que tenemos esta situación también ambiental y de lluvias y temperaturas que claramente hacen más complicado el tema de la circulación de estos virus“, sostiene Arriagada.

Arriagada por comunicación en materias de salud: “Ha habido pocas campañas hacia la comunidad”

Le experta destacó las medidas de protección que se han instalado desde la pandemia, por ejemplo, el uso de la mascarilla en el transporte público. “A veces nos ganan los virus, nos gana el frío y, por lo tanto, ahí se va haciendo un poco de sinergia con lo que es una campaña de comunicación. Uno ve a la Subsecretaría de Salud Pública y a las seremis también comunicando; incluso hace un par de semanas se abrió la vacuna de influenza a todas las personas que no han recibido las vacunas y que estaban fuera de los grupos iniciales”, indicó.

Sin embargo, la también docente realizó una crítica respecto a la comunicación de las campañas sanitarias, afirmando que ha notado menos información hacia la comunidad médica del proceso de vacunación, en el que anteriormente se hacían reuniones mensuales, mientras que ahora han sido más espaciadas. “Ha habido pocas campañas hacia la comunidad (…). No sé si lo que influyó fueron los recortes iniciales. Probablemente pudo haber algo de eso, porque también los recortes afectaron a la Subsecretaría de Salud Pública y a las seremías”, explicó.

“Nosotros como colegio, hemos ido a dos reuniones en la Subsecretaría de Salud Pública, pero han sido más espaciadas que anteriormente. Y por lo tanto, yo diría que ahí sí ha habido algo más infrecuente o de menor intensidad de parte de la autoridad hacia las personas que trabajamos en salud y que en el fondo somos los que difundimos estas materias en la comunidad (…). Ha habido menos campañas de comunicación”, complementó.

“Estamos castigando a la gente con la salud” por reforma constitucional

El Ejecutivo, en marco de la tramitación de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), busca quitar las prestaciones de salud y beneficios sociales financiados por el Estado a los condenados por crimen organizado, terrorismo y narcotráfico durante su condena y hasta por 15 años, según un borrado filtrado por La Tercera.

“Nunca una pena debe limitar derechos humanos tan importantes como el derecho a la salud. Esto es algo que es para nosotros bastante incomprensible, indefendible desde el punto de vista no solo ético, también sanitario”, expuso Arriagada.

“Desde el derecho a la salud de las personas, que como derecho humano es un derecho que no se puede perder bajo ninguna condición. Además es decir ‘hasta 15 años después’, estamos castigando a la gente con la salud. A nosotros nos parece que eso no es correcto desde el punto de vista ético, no es correcto desde los derechos humanos y tampoco es correcto desde el punto de vista sanitario”, mencionó.

La Presidenta del Colmed espera que este borrador tenga las modificaciones necesarias para asegurar las prestaciones se ofrezcan a todos.