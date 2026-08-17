INDH se querella por torturas tras denuncia de agresiones y asfixia a estudiante de la Escuela Naval

La sede de Valparaíso del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por el delito de torturas ante el Juzgado de Garantía de la región en favor de un joven que ingresó a la Escuela Naval “Arturo Prat” en 2025.

La investigación indaga agresiones físicas, amenazas e incluso asfixia que derivaron en desmayos y fuertes lesiones en el cuello y piernas del estudiante.

“Es fundamental que las personas que realizan sus estudios en cualquier entidad pública o privada del país se encuentren en un ambiente seguro a efectos de poder desarrollar sus estudios sin ser sometidas a tortura o a apremios ilegítimos, cosa que, de acuerdo a la denuncia, habría ocurrido en este caso”, sostuvo el director regional del Instituto de Derechos Humanos, Fernando Martínez.

El abogado Rodolfo Precht acusa que la Dirección de la Escuela Naval dejó al joven en enfermería sin suministrarle atención médica ni los cuidados necesarios, asegurando que también lo obligaron a firmar su retiro bajo la causal falsa de “desinterés vocacional”.

El defensor sostiene que la Escuela Naval debe entregar todos los detalles de los antecedentes a la Fiscalía.

“Nos resulta inexplicable que la Dirección de la Escuela Naval no haya entregado todos los antecedentes documentales que ha solicitado la Fiscalía del Ministerio Público”, dijo Precht.

Frente a esta acción judicial, la Armada aseguró estar al tanto de la querella presentada por el INDH y explicaron que mantienen su disposición para colaborar con todos los antecedentes a los organismos correspondientes.