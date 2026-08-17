Paramount pide fianza de US$ 1.900 millones a estados y sindicato de guionistas por retraso en fusión con Warner Bros.

Doce estados de Estados Unidos, encabezados por el fiscal general de California, ingresaron en julio una demanda para frenar la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, operación valorada en US$ 111.000 millones.

Los estados sostienen que la fusión reduciría de forma ilegal la competencia en los mercados de cine en salas, grandes estrenos taquilleros y televisión básica por cable, según informó Variety.

A esa demanda se sumó una acción judicial independiente del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA), que alega que el acuerdo también disminuiría ilegalmente el número de compradores para el trabajo de los guionistas.

Como resultado de ambos litigios, un tribunal aprobó una orden que impide a Paramount cerrar la operación mientras el proceso está en curso, orden a la que la propia compañía se había acogido.

Paramount exige a los demandantes depositar una fianza de casi US$ 1.900 millones

Ante ese bloqueo, Paramount presentó este lunes una moción para exigir a los demandantes el pago de una fianza.

La compañía pidió a la jueza Araceli Martínez-Olguín, quien tiene a su cargo el caso y fijó el inicio del juicio para el 2 de marzo de 2027, que ordene a los estados y al sindicato depositar US$ 1.884.726.092,73 antes del 30 de septiembre de 2026.

Si los demandantes no cumplen con ese plazo, la orden judicial que impide el cierre de la fusión debería quedar sin efecto.

El monto de la fianza sería entregado a Paramount únicamente si la compañía resulta favorecida al final del litigio antimonopolio.

La empresa fundamentó su solicitud en que la paralización judicial “impone costos sustanciales a Paramount, que de otro modo estaría en condiciones de consumar la fusión”.

Un representante de la compañía agregó, según el medio consignado, que Paramount pidió al tribunal “hacer cumplir el requisito legal de que los demandantes depositen una fianza en relación con su litigio pendiente, que nos impide cerrar nuestra fusión con Warner Bros. Discovery”.

La cifra solicitada equivale a una fracción menor del valor total de la operación, pero representa una presión adicional sobre los demandantes en momentos en que el litigio se extiende más allá de lo que la compañía había previsto inicialmente.