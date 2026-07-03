ARMY Chile responde a opción del Monumental para BTS: “No fue lo que pagamos”

El ofrecimiento del Estadio Monumental como alternativa para recibir los conciertos de BTS en Chile generó una nueva reacción desde el fandom local.

Luego de que Colo Colo pusiera a disposición el recinto de Macul tras el rechazo del IND al uso del Coliseo Central del Estadio Nacional, desde el Fan Club de BTS en Chile manifestaron reparos frente a un eventual cambio de estadio.

Daira Zurita, integrante de la fanbase BTS Chile, señaló a CNN Chile que, si bien valoran que aparezcan alternativas para concretar los shows, el Monumental no corresponde a las condiciones por las que las fanáticas compraron sus entradas.

“Por supuesto que en primera instancia agradecemos un montón que se estén dando iniciativas o soluciones de otros lugares en los que se pueda desplegar el concierto y todo lo que ello implica. Pero nosotros como fans de BTS no pagamos por eso, nosotros pagamos por una entrada que dice BTS Arirang World Tour en el Estadio Nacional”, afirmó.

ARMY Chile y opción del Monumental para BTS

Zurita sostuvo que una de las principales preocupaciones apunta a la capacidad del recinto y a la distribución de las ubicaciones ya vendidas para los conciertos programados para el 14, 16 y 17 de octubre.

“El Estadio Monumental tiene menos capacidad que el Estadio Nacional. Entonces, sí o sí puede que hayan fans que queden afuera, a menos de que se optimice el estadio y que de alguna u otra forma se logre que entren las 65 mil personas que van a ir cada día del concierto”, planteó.

La representante de la fanbase también advirtió que las ubicaciones adquiridas para el Estadio Nacional no tienen una equivalencia automática en el Monumental.

“Nosotras obviamente no estamos de acuerdo con que se realice en el Estadio Monumental porque no fue lo que pagamos y las ubicaciones del Estadio Nacional no están en el Estadio Monumental. Entonces, obviamente también se está vulnerando nuestro derecho como consumidores”, agregó.

“Es un no rotundo, pero obviamente lo agradecemos”

Pese a los reparos, Zurita aclaró que la alternativa no queda totalmente descartada si permite asegurar la visita de BTS a Chile y si la organización logra garantizar condiciones equivalentes a las originalmente ofrecidas.

“Es un no rotundo, pero obviamente lo agradecemos. Ahora, si también es como la única opción que puede existir, y solamente para que BTS venga a Chile obviamente que es una opción que no podemos descartar, porque finalmente lo que todas queremos es que BTS pise el suelo chileno”, expresó.

En esa línea, sostuvo que una eventual solución tendría que asegurar condiciones similares a las comprometidas para el Estadio Nacional.

“Si existe alguna forma de que ellos nos puedan asegurar, ya sea la productora o quienes están detrás de la organización del recinto del Estadio Monumental, que se pueden imitar las condiciones que iba a tener el Estadio Nacional, obviamente que no se puede descartar esa oportunidad”, cerró.