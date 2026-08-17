Los actores de los biopics de los Beatles recrearon la icónica portada de “Abbey Road” durante el rodaje

Imágenes grabadas por fanáticos y publicadas en redes sociales el 16 de agosto mostraron a los protagonistas de los biopics de los Beatles recreando la portada del álbum “Abbey Road” de 1969, en el mismo paso de peatones donde fue fotografiada la banda original. Los actores Harris Dickinson, Barry Keoghan, Paul Mescal y Joseph Quinn aparecieron vestidos de forma idéntica a como John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney y George Harrison posaron para la icónica imagen hace más de cinco décadas.

En otra toma captada por fans, Quinn —quien interpreta a George Harrison— cruzó la calle en solitario mientras sus compañeros de reparto caminaban juntos, en una escena que espejó el espíritu visual del original.

🔴 Joseph Quinn, Paul Mescal, Harris Dickinson and Barry Keoghan recreate the iconic Abbey Road album cover for the Beatles biopics pic.twitter.com/KlGXGaK9PX — Joseph Quinn HQ (@joequinnhq) August 16, 2026

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Another look at Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn and Barry Keoghan recreating the Abbey Road Album cover 🎬 #BeatlesBiopics https://t.co/S3Oie6cGOE pic.twitter.com/ALH4YibZRn — Beatles Biopics Updates (@BeatlesBiopics) August 16, 2026

Cuatro películas, un estreno simultáneo

Según reportó NME, la serie cinematográfica, titulada “The Beatles – A Four-Film Cinematic Event”, está programada para estrenarse de forma simultánea el 7 de abril de 2028. Sam Mendes dirigirá las cuatro producciones, cada una centrada en un miembro distinto de la banda, y serán las primeras películas en recibir los derechos musicales completos de la discografía de los Beatles.

Un reparto de primer nivel

Además de los cuatro protagonistas, el elenco incluye a Saoirse Ronan como Linda McCartney, Anna Sawai como Yoko Ono, Aimee Lou Wood como Pattie Boyd y Mia McKenna-Bruce como Maureen Starkey. Paul Mescal, quien interpreta a McCartney, señaló anteriormente que los fans se “beneficiarían de saber lo menos posible” sobre las películas antes de verlas.