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Los actores de los biopics de los Beatles recrearon la icónica portada de “Abbey Road” durante el rodaje

Por José Ferrada
Actores de los biopics de The Beatles recrean la portada de Abbey Road durante el rodaje en Londres.

Imágenes grabadas por fanáticos y publicadas en redes sociales el 16 de agosto mostraron a los protagonistas de los biopics de los Beatles recreando la portada del álbum “Abbey Road” de 1969, en el mismo paso de peatones donde fue fotografiada la banda original. Los actores Harris Dickinson, Barry Keoghan, Paul Mescal y Joseph Quinn aparecieron vestidos de forma idéntica a como John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney y George Harrison posaron para la icónica imagen hace más de cinco décadas.

En otra toma captada por fans, Quinn —quien interpreta a George Harrison— cruzó la calle en solitario mientras sus compañeros de reparto caminaban juntos, en una escena que espejó el espíritu visual del original.

Cuatro películas, un estreno simultáneo

Según reportó NME, la serie cinematográfica, titulada “The Beatles – A Four-Film Cinematic Event”, está programada para estrenarse de forma simultánea el 7 de abril de 2028. Sam Mendes dirigirá las cuatro producciones, cada una centrada en un miembro distinto de la banda, y serán las primeras películas en recibir los derechos musicales completos de la discografía de los Beatles.

Un reparto de primer nivel

Además de los cuatro protagonistas, el elenco incluye a Saoirse Ronan como Linda McCartney, Anna Sawai como Yoko Ono, Aimee Lou Wood como Pattie Boyd y Mia McKenna-Bruce como Maureen Starkey. Paul Mescal, quien interpreta a McCartney, señaló anteriormente que los fans se “beneficiarían de saber lo menos posible” sobre las películas antes de verlas.

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