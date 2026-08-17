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Tras más de un mes cerrado: Confirman reapertura del Paso Los Libertadores para este martes 18 de agosto

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Tras más de un mes cerrado: Confirman apertura del Paso Los Libertadores para este 18 de agosto/Agencia Uno

La Delegación Presidencial Provincial de Los Andes anunció la reapertura del Paso Los Libertadores tras más de un mes sin funcionamiento.

El Complejo Fronterizo había sido cerrado hace 34 días debido al intenso sistema frontal, que provocó nevadas y complejas condiciones climáticas en la zona.

“A partir del martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto: tránsito desde Argentina a Chile, solo transporte de carga terrestre desde las 08:00 a 20:00 horas chilena, 09:00 a 21:00 horas argentina. En una sola dirección desde Argentina a Chile hasta Guardia Vieja, dado que posteriormente el tránsito es normal”, informaron en un comunicado.

Mientras que el viernes 21 y el sábado 22 de agosto se habilitará el tránsito de Chile a Argentina solo para transporte de carga terrestre desde las 08:00 a 20:00 horas chilena, 09:00 a 21:00 horas argentina. Esto será “en una sola dirección desde Chile a Argentina hasta Uspallata, dado que posteriormente el tránsito es normal”.

Desde la Delegación indicaron que “las condiciones de seguridad son indispensables”, por lo que el tránsito solo estará habilitado para transporte de carga. No estará disponible para ningún otro tipo de vehículo.

“En una fecha oportuna se comunicarán las condiciones de apertura para turismo, para dar transitabilidad segura, como así también, las bandas horarias que permitan normalizar sus respectivas actividades”, añadieron.

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