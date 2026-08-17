Akriila en la portada de NME: Cómo el segundo álbum de la estrella de la escena nacional está sorprendiendo al mundo

NME dedicó su portada a Akriila, la rapera y cantante de 22 años que se convirtió en una de las artistas emergentes más seguidas del momento con una propuesta que mezcla trap, drum’n’bass, noise, perreo, grunge e indie rock de habitación. El popular medio musical británico la perfiló en un extenso reportaje en el que la artista —cuyo nombre real es Fernanda Sepúlveda— habló de su nuevo álbum, su origen en Maipú y el camino que la llevó a firmar con Atlantic Records.

El segundo disco de Akriila se titula “Lucy Miró Al Mundo Y Notó Que Está Girando, Es Mi Segundo Disco”, un guiño a “Lucy In The Sky With Diamonds” de los Beatles y a “While My Guitar Gently Weeps” de George Harrison. La artista, criada con el amor de su padre por los Fab Four y el rock sudamericano, también se formó en las técnicas del movimiento de la nueva canción y en las canciones de la banda argentina de folk psicodélico Sui Generis. “Nunca aprendí guitarra formalmente, pero empecé a aprender canciones”, dijo a NME.

De Maipú a Atlantic Records

Akriila comenzó a hacer música durante la pandemia, encerrada en su habitación en Maipú. Irrumpió en la escena en 2023 con el mixtape de trap “001” y en 2024 lanzó “Epistolares”, su álbum debut que mezcló géneros de forma radical y le valió una base de fans devota. En julio agotó las entradas de su primera gira como cabeza de cartel en Estados Unidos, incluyendo tres fechas consecutivas en Nueva York. Su firma con Atlantic Records fue recibida como un hito, aunque ella prefirió quitarle presión: “Ni mi equipo, ni mi sello, ni yo misma lo hacemos para ser número uno en todo. Solo amamos la música”.

Identidad queer y comunidad

La artista también fue abierta sobre su identidad en la entrevista con NME. Sus fans adoptaron el eslogan “Los gays calientes escuchan a Akriila”, surgido de “Epistolares”, y ella lo celebró. “Cuando crecía, las canciones solo hablaban de mujeres hablando de hombres y hombres hablando de mujeres”, explicó, añadiendo que escuchar música de artistas queer le generó un sentido de pertenencia que ahora busca replicar para su propia comunidad.

En cuanto a su proceso creativo, Akriila describió sus grabaciones como guiadas por la sensación antes que por la perfección técnica. “Si digo una palabra mal, pero se siente bien, prefiero eso a volver a grabarla correctamente”, señaló. El nuevo álbum incluye flautas, piano, sintetizadores, bajo distorsionado y capas de guitarra, con una cita de Patti Smith de 1976 como punto de inflexión narrativo del disco.