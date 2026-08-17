Consejo Fiscal Autónomo advierte alta probabilidad de que la deuda bruta supere el 45% del PIB desde 2029

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) proyectó que la deuda bruta del Gobierno Central tiene una alta probabilidad de superar el nivel prudente de 45% del PIB a partir de 2029, según su informe sobre Balance Estructural y nivel prudente de deuda publicado este lunes.

De acuerdo con el organismo, la probabilidad de que la deuda bruta exceda dicho umbral superaría el 50% en 2029, mientras que en 2030 alcanzaría 59,3%.

El análisis considera el rango de trayectorias posibles que podría seguir la deuda en el horizonte de planificación financiera de mediano plazo, a partir del comportamiento histórico de las variables macroeconómicas y fiscales que inciden en su evolución.

La presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides, señaló: “Proyectamos una alta probabilidad de que la deuda supere el nivel prudente de 45% del PIB desde 2029. Por eso, se requieren ajustes adicionales, ya sea aumentando los ingresos, conteniendo el gasto o combinando ambas vías”.

Deuda alcanzaría un máximo de 46,7% del PIB en 2032

En el escenario central del CFA, la deuda bruta aumentaría de forma continua en el corto y mediano plazo, ubicándose por sobre el nivel prudente en 2029, cuando alcanzaría 45,6% del PIB, y llegando a un máximo de 46,7% en 2032.

En el largo plazo, la deuda se reduciría levemente hasta ubicarse nuevamente por debajo del nivel prudente en 2036 y estabilizarse en torno a 42% del PIB.

La proyección del CFA es coincidente con la de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que en su Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre también estima que la deuda bruta superará el 45% del PIB en 2029, alcanzando 45,3%, y llegará a 45,5% en 2030.

El Consejo indicó que su propia proyección difiere de la de la Dipres principalmente por el uso de supuestos distintos sobre otros requerimientos de capital.

Cumpliendo la meta de Balance Estructural, la deuda se mantendría por debajo del 45%

El organismo señaló que, en un escenario en que el gasto público evoluciona de manera compatible con las metas de Balance Estructural, la deuda bruta se mantendría por debajo del nivel prudente durante todo el horizonte de proyección, alcanzando 44,0% y 44,1% del PIB en 2029 y 2030, respectivamente.

Asimismo, el Consejo destacó que la evolución de la deuda pública es determinante en la percepción de riesgo soberano, y que una trayectoria ascendente de esta, junto con un menor respaldo de activos del Tesoro Público, podría traducirse en un aumento del costo de financiamiento tanto de la deuda soberana como de la privada, si no se consolida el compromiso fiscal.

Ante este escenario, el organismo planteó que la estabilización de la deuda bruta por debajo de su nivel prudente requiere de la materialización y consistencia de la política fiscal con metas creíbles que lleven el Balance Estructural, al menos, a un equilibrio.