Metro lanza 4 tarjetas Bip! por la Comic Con 2026: ¿En qué estaciones se pueden comprar?

Metro de Santiago anunció la venta de 4 tarjetas Bip! especiales con motivo de la Comic Con.

Se trata de cuatro diseños que aluden a la convención de cultura pop y entretenimiento que comienza este viernes en Chile.

Estarán disponibles hasta agotar stock en las estaciones:

Pajaritos (Línea 1)

Pedro de Valdivia (Línea 1)

Vespucio Norte (Línea 2)

San Miguel (Línea 2)

Elisa Correa (Línea 4)

Santa Rosa (Línea 4A)

Las Parcelas (Línea 5)

Santa Ana (Línea 5)

Santa Isabel (Línea 5)

Ya estan disponibles las 4 bip! de Comic Con 🦸🏻‍♂️ 📍Encuéntrala en: Vespucio Norte, Pedro de Valdivia, República, San Miguel, Santa Rosa, Elisa Correa, Pajaritos, Las Parcelas, Santa Ana y Santa Isabel pic.twitter.com/JCBUvxmqWV — Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 3, 2026

La Comic Con 2026 en Chile es este viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de julio en el Espacio Riesco.

Para esta edición, los invitados estelares son Frankie Muniz, conocido por su rol protagónico en la serie Malcolm; Carlos Villagrán, quien interpretó a “Quico” en el Chavo del 8; y Lera Abova, la actriz que da vida a Nico Robin en la segunda temporada del live action de One Piece.

El evento cumple 15 años y aún quedan entradas a la venta a través de Punto Ticket.