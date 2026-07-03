Metro lanza 4 tarjetas Bip! por la Comic Con 2026: ¿En qué estaciones se pueden comprar?

Metro de Santiago anunció la venta de 4 tarjetas Bip! especiales con motivo de la Comic Con.
Se trata de cuatro diseños que aluden a la convención de cultura pop y entretenimiento que comienza este viernes en Chile.
Estarán disponibles hasta agotar stock en las estaciones:
- Pajaritos (Línea 1)
- Pedro de Valdivia (Línea 1)
- Vespucio Norte (Línea 2)
- San Miguel (Línea 2)
- Elisa Correa (Línea 4)
- Santa Rosa (Línea 4A)
- Las Parcelas (Línea 5)
- Santa Ana (Línea 5)
- Santa Isabel (Línea 5)
Ya estan disponibles las 4 bip! de Comic Con 🦸🏻♂️
📍Encuéntrala en: Vespucio Norte, Pedro de Valdivia, República, San Miguel, Santa Rosa, Elisa Correa, Pajaritos, Las Parcelas, Santa Ana y Santa Isabel pic.twitter.com/JCBUvxmqWV
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 3, 2026
La Comic Con 2026 en Chile es este viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de julio en el Espacio Riesco.
Para esta edición, los invitados estelares son Frankie Muniz, conocido por su rol protagónico en la serie Malcolm; Carlos Villagrán, quien interpretó a “Quico” en el Chavo del 8; y Lera Abova, la actriz que da vida a Nico Robin en la segunda temporada del live action de One Piece.
El evento cumple 15 años y aún quedan entradas a la venta a través de Punto Ticket.
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