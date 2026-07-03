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Metro lanza 4 tarjetas Bip! por la Comic Con 2026: ¿En qué estaciones se pueden comprar?

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Metro lanza 4 tarjetas Bip! por la Comic Con 2026: ¿En qué estaciones se pueden comprar?/@metrodesantiago

Metro de Santiago anunció la venta de 4 tarjetas Bip! especiales con motivo de la Comic Con.

Se trata de cuatro diseños que aluden a la convención de cultura pop y entretenimiento que comienza este viernes en Chile.

Estarán disponibles hasta agotar stock en las estaciones:

  • Pajaritos (Línea 1)
  • Pedro de Valdivia (Línea 1)
  • Vespucio Norte (Línea 2)
  • San Miguel (Línea 2)
  • Elisa Correa (Línea 4)
  • Santa Rosa (Línea 4A)
  • Las Parcelas (Línea 5)
  • Santa Ana (Línea 5)
  • Santa Isabel (Línea 5)

La Comic Con 2026 en Chile es este viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de julio en el Espacio Riesco.

Para esta edición, los invitados estelares son Frankie Muniz, conocido por su rol protagónico en la serie Malcolm; Carlos Villagrán, quien interpretó a “Quico” en el Chavo del 8; y Lera Abova, la actriz que da vida a Nico Robin en la segunda temporada del live action de One Piece.

El evento cumple 15 años y aún quedan entradas a la venta a través de Punto Ticket.

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