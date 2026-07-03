Millonaria disputa por una bicicleta: Justicia falla a favor de cliente que pagó más de $3 millones por producto defectuoso

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó de forma unánime a la empresa Comercial Full Bike Chile S.A. al pago de una multa de 20 UTM y una indemnización de $3.400.000 a un consumidor que adquirió una bicicleta que presentó fallas estructurales.

Según lo informado por el Poder Judicial, el tribunal de alzada acogió la demanda por infracción a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, tras revocar una sentencia del Primer Juzgado de Policía Local de La Florida que había desestimado el caso por vencimiento de plazos legales.

La Decimocuarta Sala determinó que el vehículo evidenció desperfectos en su horquilla y sistema de bloqueo a poco tiempo de la compra.

Aunque la proveedora argumentó un uso incorrecto del cliente, los ministros concluyeron que la firma “no rindió prueba técnica suficiente” que acreditara negligencia del usuario.

Además, el fallo estableció una respuesta deficiente en la postventa, puesto que la compañía notificó daños adicionales que no figuraban en la orden de ingreso técnica del taller.

El monto determinado por el tribunal se fijó bajo el concepto de daño emergente reajustable según el IPC, mientras que la indemnización por daño moral fue rechazada.