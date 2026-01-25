83 personas fueron expulsadas del país en el primer vuelo chárter del 2026

De los 83 extranjeros expulsados en esta oportunidad, 52 son de nacionalidad colombiana y 31 boliviana.

Este domingo, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), en conjunto con la PDI, concretó la expulsión de 83 personas extranjeras en un vuelo con destino a Bolivia y Colombia, en el primer operativo realizado en 2026.

Del total de expulsiones materializadas, 56 son expulsiones administrativas y 27 son de carácter judicial, como parte del objetivo de “cumplir la legislación migratoria vigente y reforzar la seguridad de Chile”.

Desde el Sermig explicaron que en este tipo de operativos se busca priorizar la expulsión de personas que han cometido delitos o que mantienen antecedentes policiales o penales en el país.

✅ Primer vuelo del año con 83 expulsados. ✅ Hemos materializado junto a @PDI_CHILE 23 vuelos chárter con expulsados desde 2022. ✅ Deade 2022 en total se han realizado 4.421 expulsiones. ✅ En la frontera se han concretado mas de 19.000 reconducciones. pic.twitter.com/H3xFn6Ck8D — Luis Eduardo Thayer (@eduardothayer) January 25, 2026

El director nacional de Migraciones, Luis Thayer, destacó el alcance de la política de expulsiones: “Con la salida del vuelo 23 en lo que va de gobierno, se concretan 4.421 expulsiones de personas extranjeras desde el 2022”.

Por su parte, la prefecto Polly Ureta Aburto, jefa de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana, detalló que, de los 83 expulsados hoy, 52 son de nacionalidad colombiana y 31 boliviana.

Asimismo, precisó que las expulsiones administrativas se vinculan a delitos graves. “Estas últimas por los delitos de homicidio, robo o delitos sexuales, infracciones a la ley de drogas y a la ley de armas, entre otros”.

La autoridad policial agregó que “estas expulsiones son el resultado de las constantes fiscalizaciones a extranjeros que realizan los departamentos y secciones de migraciones y policía internacional a lo largo de todo Chile”.

De acuerdo con las cifras oficiales, durante 2025 el Sermig y la PDI materializaron 1.117 expulsiones desde el territorio nacional. En lo que va de 2026, en tanto, 128 personas han sido expulsadas del país.