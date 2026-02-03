Balance CGE: 420 kilómetros de cables robados durante 2025 marcan récord delictual

La Compañía General de Electricidad (CGE) reportó aproximadamente 1400 robos principalmente en Arica y la Araucanía.

420 kilómetros de cables robados fue el saldo reportado recientemente por la Compañía General de Electricidad (CGE) en su balance de 2025. La institución consignó que dicho número se concretó en alrededor de 1400 robos que afectaron principalmente a las regiones de Arica y la Araucanía.

La empresa de energía sumunistra a cerca de 3,3 millones de clientes. Este caso afectó a más de 265 mil clientes, según consignó Radio Bio Bio.

Las cifras muestran un récord delictual que duplica los eventos de 2024 con 774 robos y 225 kilómetros de cables robados, lo que implica millonarias pérdidas, de acuerdo a lo que informó la empresa.

Según los detalles del CGE, otras regiones fuertemente afectadas fueron Coquimbo, Maule, Biobío, Metropolitana, O’Higgins y Tarapacá, sumando un total de 341 mil metros sustraídos en diversas instalaciones.