41 chilenos siendo buscados en Venezuela: Revelan la cantidad de compatriotas que están intentando ser localizados tras terrmoto en La Guaira

El Gobierno chileno busca a 41 ciudadanos tras el terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela, en medio de denuncias de abandono por parte de familiares de los afectados.

Según lo informado por La Tercera, Cancillería activó un plan de localización en la zona de La Guaira tras recibir solicitudes de búsqueda, enfrentando complejidades debido a la falta de un registro actualizado de los chilenos residentes en ese país, donde la cifra global de fallecidos ya bordea las 4.000 personas.

Una de las críticas proviene de los parientes de una chilena fallecida junto a su familia en el colapso del edificio Los Corales. “Nadie del gobierno de Chile nos contactó”, aseguró un familiar bajo reserva de identidad.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores explicaron que los problemas de asistencia responden exclusivamente a la carencia de información previa y a las dificultades logísticas de la catástrofe.

Fuentes oficiales confirmaron que el Estado desconoce cuántos chilenos habitan en las ciudades afectadas, dado que el catastro depende de la inscripción voluntaria de los usuarios en delegaciones diplomáticas.