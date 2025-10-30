3I/ATLAS: Curiosidades y características del cometa que pasará por única vez dentro de nuestro sistema solar

En conversación con CNN Tiempo la astrónoma chilena, y reciente ganadora de los Oscar de Comunicación Científica 2025, nos detalla sobre las particularidades que trae consigo el cometa 3I/ATLAS.

El cometa 3I/ATLAS ha causado revuelo durante estos últimos días en la comunidad astronómica y la divulgación científica. Se trata de un objeto espacial interestelar con varias particularidades especiales.

Es por esto que la astrónoma, divulgadora científica y ganadora del Premio Eric y Wendy Schmidt o más conocido como el Oscar de la Comunicación Científica, Teresa Paneque, en conversación con CNN Tiempo, nos detalla sobre cuáles son estas particularidades especiales, de qué está hecho y que se espera por su paso en nuestro sistema planetario.

¿Cuáles son las características de 3I/ATLAS?

Según la científica chilena, 3I/ATLAS es el tercer objeto espacial interestelar descubierto hasta el momento. El primero fue descubierto en 2017, el Oumuamua (1I/Oumuamua) seguido por el Borisov en 2019 (2I/Borisov).

Pero, ¿qué significa que un objeto sea interestelar? Esto quiere decir que no se creó en nuestro sistema solar o en torno al Sol, sino que viene desde un lugar muy lejano dentro de la gigantez de la galaxia.

Otra de sus particularidades es que, el cometa 3I/ATLAS, fue descubierto el 1 de julio de este año en suelo chileno, a través del Telescopio ALMA en Río Bueno, al norte de nuestro país.

Paneque describe al objeto como “un pedazo de roca que está cubierto por capas de hielo de distintas moléculas”. Hielo que, con la aproximación del cometa al Sol, comenzó a derretirse permitiendo la observación y el estudio de los componentes que, posteriormente, permiten conocer cuál es el origen del cometa.

Además, sería más antiguo que nuestro sistema solar, teniendo más de 10.000 millones de años.