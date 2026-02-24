Licencias médicas: En 2025 se emitieron 1 millón menos que en 2024

Un informe de la Superintendencia de Seguridad Social reveló que en 2025 se emitieron más de siete millones de licencias médicas, un 12,9% menos que en 2024, cuando la Contraloría lideró una investigación que detectó irregularidades.

La Superintendencia de Seguridad Social dio a conocer las cifras respecto a las licencias médicas emitidas durante el 2025. En el informe, el organismo las cifró en 7.016.470 en 2025, poco más de un millón menos que en 2024, cuando fueron 8.051.261.

Esto marca una baja del 12,9% de las licencias médicas emitidas en 2025 en comparación al 2024, lo que representó una reducción de $586.938.194.000 pesos en el gasto de subsidios.

Asimismo, revelaron que el número de personas que hizo uso de licencias médicas disminuyó en un 7,9% respecto al año anterior.

La cifra de las poco más de siete millones de licencias emitidas en 2025, se establece como la más baja de los últimos cinco años, siendo menor que en 2024 con 8.051.261, 2023 con 7.882.406, 2022 con 9.295.167 y 2021 con 8.096.839.

Respecto al tipo de trabajadores que emitieron licencias médicas el 2025, el 63,4% corresponde al sector privado, y tuvo una baja del 11,8% respecto al 2024. Mientras que el sector público abarca el 33,3%, teniendo una reducción del 13,7%.

En cuanto a la razón de las licencias, los trastornos mentales y del comportamiento dominan claramente las causas con un 30,9%, seguido de diagnósticos musculoesqueléticos (17,5%) y enfermedades respiratorias (14,3%)

¿El “efecto Dorothy Pérez” explica esta baja en la emisión de licencias médicas?

El 2024 la contralora general de la república, Dorothy Pérez, lideró una investigación en la que detectó graves irregularidades del uso de licencias médicas en el sector público. En específico, detectó que más de 25.000 funcionarios del sector público, realizaron viajes al extranjero entre 2023 y 2024 mientras estaban con licencias médicas.

Si bien no hay cómo medir un hipotético “efecto Dorothy Pérez”, es claro que la fiscalización de la contralora general de la república dio resultados al exponer que hay personas que abusan del beneficio que es licencia médica.