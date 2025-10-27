12 cafeterías de Chile destacan entre las 100 mejores de Sudamérica

El sur de Chile brilló en el ranking The South America’s 100 Best Coffee Shops, logrando que el país se consolide como un polo emergente del café en Sudamérica.

El pasado 25 de octubre se realizó la Expo Cafés de Colombia 2025 en Bogotá, y Chile brilló en el “The South America’s 100 Best Coffee Shops” con 12 cafeterías dentro del ranking, consolidando al país como un nuevo polo del café de especialidad en la región.

El rubro del café chileno, con el paso de los años, ha crecido exponencialmente y ha vuelto a destacar en el escenario internacional. Esta vez son 12 cafeterías, principalmente del sur de Chile, incluidas en el ranking de las mejores en Sudamérica, que premia a los espacios más sobresalientes del continente por su calidad, hospitalidad e impacto en la cultura del café.

Entre ellas, sobresale la cafetería Holaste! Speciality Coffee de Puerto Natales y que logró alcanzar el tercer lugar, mientras que Tropicalia Coffee, de Bogotá, y Kafi Wasi Café Tostaduría, de Arequipa, alcanzaron el primer y segundo lugar respectivamente.

Las 12 cafeterías de Chile destacadas en el ranking son:

3. Holaste! Speciality Coffee (Puerto Natales)

10. Eco Mapu Coffer (Villarrica)

14. Wake Up Coffee Lab (Punta Arenas)

26. Café Local (Villarrica)

33. Café Micelio (Puerto Varas)

50. Café Folks (Puerto Varas)

57. Buho Nómada (Puerto Montt)

68. Primates Tostadores (Talca)

77. Artemisa Coffe / Ccotail Bar (Las Condes)

79. Eleganza Coffe Roaster (Melipeuco)

88. Café Black Mamba (Providencia)

99. Café Bauda (Castro)

El ranking forma parte de la red internacional The Best Coffee Shops, presente en más de 20 países y anualmente reconoce las mejores experiencias cafeteras alrededor del mundo. Desde Coffee Shops Chile destacan que este reconocimiento no solo celebra la excelencia individual, sino también el desarrollo de toda una comunidad.

“Cada una de estas cafeterías refleja lo mejor de nuestra cultura cafetera: calidad, dedicación, experiencia y sentido de comunidad. Hoy, Chile reafirma su presencia en el mapa del café latinoamericano”, señalaron desde la organización.

Con este reconocimiento el país se consolida como uno de los polos emergentes del café de especialidad en Sudamérica y se prepara para el siguiente desafío: la ceremonia mundial The World’s 100 Best Coffee Shops 2026, que se llevará a cabo del 14 al 16 de febrero en Madrid, España.