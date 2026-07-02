11 miembros de facción del Tren de Aragua reciben sentencias condenatorias: Son acusados de homicidio, secuestro, tráfico y otros delitos

11 integrantes del “Tren del Mar”, facción del Tren de Aragua que operaba en Chile, recibieron este jueves veredictos condenatorios, arriesgando al menos 150 años de cárcel en total.

La célula operaba en la Región de Valparaíso y estaba integrada por 10 ciudadanos venezolanos y 1 cubano.

Los individuos eran imputados por los delitos de homicidio, secuestro, asociación criminal, tráfico de drogas, tráfico de armas, porte y tenencia de armas de fuego y munición, asociación delictual y lavado de activos.

La investigación del caso data de 2024, cuando se logró la detención de 19 personas. De ese total, 8 ya fueron condenadas en procedimientos abreviados.

El fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal (SAC) contra el crimen organizado en Valparaíso, José Uribe, detalló que la banda se dedicaba al tráfico de drogas a través de hechos violentos, como homicidios y amedrentamiento.

“Ellos rendían cuentas al líder del Tren de Aragua, que está fuera del país, y los dineros de esta organización iban directamente a las cuentas corrientes del Tren de Aragua, que manejaba a través de la criptomoneda y salía del país”, dijo.

De acuerdo a Uribe, se trató del “juicio más importante en la lucha contra el crimen organizado”.

El fiscal señaló que se pidieron penas que van desde presidio perpetuo para los líderes y penas de hasta 20 años para los involucrados que tuvieron menor participación.

La sentencia se conocerá el próximo 22 de julio.