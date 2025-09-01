A partir de este 1 de septiembre comienza veda de la merluza común

Durante todo el mes de septiembre, estará prohibida la comercialización, procesamiento, almacenamiento y transporte del recurso fresco.

A partir de este 1 de septiembre comienza la temporada de veda biológica a la merluza común.

Esta medida implica que entre el 1 y el 30 de septiembre “estará prohibida la captura, desembarque, transporte y comercialización de este recurso a nivel nacional, puesto que este pez, muy apreciado en las mesas y por las familias chilenas, se encuentra en su peak reproductivo“.

Para ello, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) lanzó la campaña “Que no le vendan la pescá” en el Mercado Central de Santiago, con el objetivo de difundir esta medida.

Las autoridades informaron que en la pesca de la merluza participan más de 3 mil pescadores y pescadores, y que “si bien es un recurso de alto consumo en la población, respetar el período de reproducción es clave para su recuperación y para la sustentabilidad de las actividades asociadas a su extracción”.

Mientras dure la veda de este pescado, también está prohibida su venta, procesamiento, almacenamiento y transporte del recurso fresco. No cumplir con esto constituye un delito.

Sernapesca llamó a la población a sumarse a la campaña y “en caso de observar venta de merluza común en estado fresco durante septiembre, puede realizar denuncias al teléfono 800 320 032“.

“La merluza común es uno de los pescados más típicos de nuestro país, es parte de nuestra identidad, y debemos cuidarla en el mes de septiembre que entra en veda porque está en período de reproducción, por lo tanto, el llamado a todos quienes compran este producto es que durante septiembre se abstengan de consumir este recurso“, recalcó la directora nacional del Servicio, Soledad Tapia.