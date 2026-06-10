Zesty lanza criptomonedas con autorización de la CMF y se convierte en la única fintech regulada en ofrecerlas

Zesty anunció el lanzamiento de criptomonedas en su plataforma, convirtiéndose en la única fintech regulada por la CMF en ofrecer acceso directo a criptoactivos en Chile.

Con este lanzamiento, la compañía suma una nueva clase de activo a su oferta, que ya incluye instrumentos del mercado chileno y estadounidense, consolidando una propuesta multiactivo desde una sola cuenta.

36 criptomonedas disponibles desde el 10 de junio

Desde el 10 de junio, los usuarios tendrán acceso a un catálogo de 36 criptomonedas —entre ellas Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano y USDC—, con operación 24/7, monto mínimo de compra de US$ 1 y comisión de 0,4% por monto transado, tanto en compras como en ventas.

“Este es uno de los hitos más relevantes para Zesty desde el lanzamiento de la app. Con Crypto damos un paso clave en nuestra visión de construir una súper app de inversiones, donde los usuarios puedan acceder desde una misma cuenta a acciones chilenas, mercado estadounidense y ahora criptomonedas, en una plataforma regulada por la CMF”, señaló David Cosoi, CEO y cofundador de Zesty.

Alpaca Crypto LLC ejecutará y custodiará los activos digitales

En lo operativo, Zesty actuará como enrutador de órdenes hacia Alpaca Crypto LLC, entidad estadounidense encargada de la ejecución y custodia de los activos digitales, en el marco de su autorización bajo la Ley Fintech ante la CMF.

El mercado de criptomonedas operará en dólares, integrado al mismo flujo que usan los usuarios para invertir en EE.UU. Al vender criptomonedas, los fondos quedarán disponibles en la billetera dólar del usuario, pudiendo retirarse de inmediato.

Además, a diferencia de las bolsas tradicionales, este mercado no tiene horarios de cierre, permitiendo ingresar órdenes a mercado o con límite en cualquier momento.

“Desde el punto de vista tecnológico, integrar crypto implica adaptar la plataforma a una lógica de operación continua, con disponibilidad 24/7, conexión con infraestructura especializada y una experiencia consistente con el resto de los productos de inversión de Zesty. El desafío fue hacerlo simple para el usuario, pero robusto desde la operación”, comentó Vicente Rotman, CTO y cofundador de Zesty.