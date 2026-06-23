Wall Street cierra una mala jornada con caídas superiores al 2% tras pérdida de entusiasmo por la IA

En rojo cerraron los principales índices en los mercados bursátiles de Wall Street, luego de que las ventas concentradas en el sector tecnológico marcaran una caída en el entusiasmo de los inversionistas por la inteligencia artificial.

Empresas como Samsung Electronics y SK Hynix cayeron más de 12%, seguidas por ASML, que retrocedió más de 5%, mientras en EE. UU. nombres como Intel, Marvell, NVIDIA, AMD y TSMC también registraron bajas importantes.

En ese sentido, el Nasdaq Composite, que marca la tendencia del sector tecnológico, finalizó la sesión con pérdidas por 2,21%, ubicándose en 23.466 puntos.

En línea con el Nasdaq, el S&P 500, que agrupa a las 500 empresas públicas más grandes y representativas de Estados Unidos, cerró con un retroceso de 1,32% en 7.373 puntos.

Mientras que el Dow Jones, que representa el rendimiento de 30 de las grandes empresas estadounidenses más estables y relevantes en la Bolsa de Nueva York, fue el único que restó un leve 0,09%, posicionándose en las 51.665 unidades.

Petróleo sigue a la baja y se modera en torno a los US$ 75

El petróleo ha cotizado de manera estable luego del acuerdo firmado entre Estados Unidos e Irán, con lo que el crudo se ha acercado a transar en valores previos a la guerra.

El West Texas Intermediate (WTI) perdió 0,56% y se ubicó en US$ 73,45. Mientras que el barril de Brent cedió 0,89% hasta los US$ 77,21.