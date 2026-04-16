TSMC reporta utilidades netas por US$ 54.036 millones en 2025 impulsada por la consolidación de la inteligencia artificial

La empresa líder en el mundo en fabricación de chips, con sede en Taiwán, dio a conocer sus resultados financieros del 2025 y suma nueve trimestres al hilo aumentando sus ganancias.

La mayor fabricante de chips del mundo, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), publicó sus resultados financieros del año fiscal 2025, en los que reportó utilidades netas por US$ 54.036 millones, lo que representa un crecimiento del 46,4% en sus ganancias en comparación con 2024.

En esa línea, en 2025 las ventas totales de la compañía alcanzaron los 121.423 millones de dólares, mientras que la ganancia bruta de la compañía fue de US$ 72.722 millones.

En cuanto a los márgenes de la compañía, informaron un margen bruto del 59,9% debido a la “mayor utilización de la capacidad instalada”, mientras que el margen operativo fue del 50,8%, demostrando una alta eficiencia en el trabajo dentro de la empresa.

¿Qué fue lo que más vendió TSMC?

Entre los datos que más destacaron en TSMC, fue que el salto de ventas se debió al incremento en la demanda por chips más avanzados, en específico, el volumen físico de las ventas aumentó de 13 millones de obleas de silicio (equivalentes a 12 pulgadas) en 2024 a más de 15 millones en 2025.

Respecto a los productos que más le generaron ingresos a la compañía, TSMC le atribuye su éxito a los chips avanzados de nodos de 7 nanómetros e inferiores: “En 2025, los ingresos generados por los procesos de 3, 5 y 7 nanómetros representaron el 24 %, el 36 % y el 14 % de los ingresos totales por obleas, respectivamente. Las tecnologías avanzadas representaron el 74% de los ingresos totales por obleas”.

“En 2024, los ingresos generados por los procesos de 3, 5 y 7 nanómetros representaron el 18%, el 34 % y el 17 % de los ingresos totales por obleas, respectivamente. Las tecnologías avanzadas (7 nanómetros y inferiores) representaron el 69% de los ingresos totales por obleas, frente al 58% registrado en 2023”, agregaron.

La próxima inversión de TSMC

Con miras al futuro y la cada vez mayor demanda de la inteligencia artificial, TSMC anunció que gastará entre US$ 52.000 y US$ 56.000 millones durante este año solo en inversión y expansión de capital. Asimismo, informaron la inversión de 7.855 millones de dólares en Investigación y Desarrollo (R&D).

Además, el reporte revela que la compañía está preparando su próximo gran salto tecnológico, con el que abandonará la escala de los nanómetros para entrar a los angstroms, una medida diez veces más pequeña.

TSMC confirmó que sus próximos procesos serán de 10, 14 y 16 angstroms, esto les permitirá meter aún más potencia en menos espacio, algo fundamental para la inteligencia artificial en el futuro.

“Los aumentos (en el presupuesto) se atribuyeron principalmente a un mayor nivel de actividades de investigación para las tecnologías de procesos de 10 angstroms, 14 angstroms y 16 angstroms, a medida que continuamos avanzando hacia nodos de procesamiento más pequeños”, explicaron.

El factor del conflicto en Medio Oriente

A pesar de registrar notables números en el año fiscal 2025, TSMC recalcó que no está exenta de los efectos que ha generado la guerra en Irán: “Nuestros ingresos y rentabilidad pueden disminuir si no logramos obtener suministros adecuados de materias primas (…) de manera oportuna y a precios comercialmente razonables”.

“Nuestras operaciones son vulnerables a interrupciones por diversos desastres naturales y provocados por el hombre. Estos incluyen (…) ciberataques, interrupción de la cadena de suministro, tensiones geopolíticas y sabotaje”, concluyeron.