Travel Sale 2026: Las marcas que participarán, fechas del evento y recomendaciones de seguridad

El evento impulsado por la Cámara de Comercio de Santiago ofrecerá descuentos en vuelos, hoteles y paquetes turísticos.

Para los amantes de los viajes, durante esta semana regresa el Travel Sale 2026, un evento que ofrecerá diversos descuentos en vuelos, hoteles y paquetes turísticos.

La iniciativa es impulsada por la Cámara de Comercio de Santiago, junto a la Subsecretaría de Turismo, la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur).

En esta edición se prevé la participación de cerca de 36 marcas del sector turístico, que ofrecerán rebajas en distintos rubros como pasajes aéreos, paquetes de viaje, seguros y otros servicios asociados.

Marcas que participarán en el Travel Sale 2026

Entre las empresas que serán parte del evento destacan:

Aerolíneas y agencias de viaje

Latam Airlines

Iberia

Sky

Level

Despegar

Turismo City

Viajes Falabella

Royal Caribbean

MSC Cruises

Cocha

Equipaje

Saxoline

Mennt

Samsonite

Seguros

BCI Seguros

Seguros Falabella

Zenit Seguros

Recomendaciones de seguridad para comprar en el Travel Sale

Desde la Policía de Investigaciones (PDI), a través de su Brigada del Cibercrimen, hicieron un llamado a la ciudadanía a informarse y adoptar medidas de autocuidado digital, con el objetivo de evitar estafas en compras de viajes por internet.

Entre las recomendaciones se encuentran: