Travel Sale 2026: Las marcas que participarán, fechas del evento y recomendaciones de seguridad
Por CNN Chile
21.03.2026 / 19:05
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El evento impulsado por la Cámara de Comercio de Santiago ofrecerá descuentos en vuelos, hoteles y paquetes turísticos.
Para los amantes de los viajes, durante esta semana regresa el Travel Sale 2026, un evento que ofrecerá diversos descuentos en vuelos, hoteles y paquetes turísticos.
La iniciativa es impulsada por la Cámara de Comercio de Santiago, junto a la Subsecretaría de Turismo, la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur).
En esta edición se prevé la participación de cerca de 36 marcas del sector turístico, que ofrecerán rebajas en distintos rubros como pasajes aéreos, paquetes de viaje, seguros y otros servicios asociados.
Marcas que participarán en el Travel Sale 2026
Entre las empresas que serán parte del evento destacan:
Aerolíneas y agencias de viaje
- Latam Airlines
- Iberia
- Sky
- Level
- Despegar
- Turismo City
- Viajes Falabella
- Royal Caribbean
- MSC Cruises
- Cocha
Equipaje
Seguros
- BCI Seguros
- Seguros Falabella
- Zenit Seguros
Recomendaciones de seguridad para comprar en el Travel Sale
Desde la Policía de Investigaciones (PDI), a través de su Brigada del Cibercrimen, hicieron un llamado a la ciudadanía a informarse y adoptar medidas de autocuidado digital, con el objetivo de evitar estafas en compras de viajes por internet.
Entre las recomendaciones se encuentran:
- Comprar solo en sitios oficiales, como cyber.cl/travelsale, y evitar enlaces sospechosos.
- Desconfiar de ofertas excesivamente baratas, ya que podrían tratarse de fraudes.
- No entregar datos personales o bancarios a través de mensajes o redes sociales.
Revisar la URL del sitio web antes de realizar cualquier pago.
- Preferir medios de pago seguros y evitar transferencias directas.
- Guardar comprobantes de compra y denunciar ante la PDI o la Fiscalía en caso de detectar irregularidades.