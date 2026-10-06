Transacciones aumentan 18% en el primer día del CyberMonday 2026 y ventas alcanzan los US$ 176 millones

El primer día del CyberMonday 2026, realizado el lunes 5 de octubre, registró 1,9 millones de transacciones, un alza de 18% respecto del primer día de la edición 2025, según informó la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

Esta corresponde a la cifra más alta para una primera jornada del evento desde que existe registro, superando el máximo anterior de 2021, cuando se contabilizaron 1,77 millones de transacciones.

Las ventas del día alcanzaron US$ 176 millones, un crecimiento nominal de 2% frente a igual jornada de 2025. Aunque es el nivel más alto de la serie en ventas para un primer día, el crecimiento fue moderado en comparación con el salto registrado en transacciones.

Esa diferencia entre el fuerte aumento en compras y el leve avance en ventas se explica por una caída del ticket promedio de 14%, hasta $90 mil.

Según la CCS, la tendencia confirma lo observado en las primeras horas del evento y es consistente con un contexto de mayor cautela en el gasto de los hogares, que privilegian compras de menor valor y opciones más económicas.

Servicios y Farmacias lideran las alzas

Por rubro, los mayores crecimientos en ventas durante el primer día se dieron en Servicios Diversos, con un alza de 71%, y Farmacias, con 45%. Entre los rubros de mayor tamaño, Supermercados lideró el crecimiento, con un alza de 19%.

Con avances más moderados aparecen Líneas Aéreas (+7%), Operadores y Rent a Car (+5%) y Grandes Tiendas (+3%). En sentido contrario, Bienes Durables y Vestuario y Calzado registraron retrocesos en sus montos totales de venta durante la jornada.

La CCS destacó además una caída de 19% en los precios promedio observados durante el primer día, el nivel más bajo registrado en los últimos tres meses. Según la entidad, ese descenso ratifica el atractivo de las ofertas que caracterizan al evento.

El CyberMonday 2026 se extenderá hasta las 23:59 horas de este miércoles 7 de octubre.