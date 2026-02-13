Tragedia en Codelco: Auditoria interna estableció “inconsistencias y ocultamientos” en la entrega de información y enviarán antecedentes a Fiscalía

En tanto, "el Informe de Consultoría Internacional, por su parte, identificó debilidades de gobernanza en la División El Teniente y en la propia Corporación. Ante esto, el directorio ha resuelto una reorganización radical de la División El Teniente, que por su tamaño y complejidad pasará a integrar el Comité Ejecutivo de Codelco. El diseño de este proceso contará con la asesoría de una consultora independiente".

Este viernes, Codelco emitió un comunicado público en donde dio cuenta de las principales conclusiones de la tragedia que dejó a 6 personas fallecidas tras un derrumbe en la mina El Teniente.

La empresa informó que “la auditoría interna estableció inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial, así como la identificación de desviaciones que constituyen incumplimientos graves de deberes, determinando responsabilidades de ejecutivos actuales y ex-ejecutivos. Frente a estos hechos, como fuera comunicado a la Comisión para el Mercado Financiero y a la opinión pública, el Presidente Ejecutivo resolvió la remoción inmediata de la línea ejecutiva responsable”.

De hecho, en otro comunicado subido a su página web, la Estatal informó que “ante estos hechos, el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, ha resuelto la salida de Mauricio Barraza Gallardo, vicepresidente de Operaciones; Claudio Sougarret Larroquete, exgerente de Operaciones de División El Teniente, actual gerente general, y de Rodrigo Andrades Contreras, exgerente de Minas y actual gerente de Proyectos de la misma división”.

En tanto, “el Informe de Consultoría Internacional, por su parte, identificó debilidades de gobernanza en la División El Teniente y en la propia Corporación. Ante esto, el directorio ha resuelto una reorganización radical de la División El Teniente, que por su tamaño y complejidad pasará a integrar el Comité Ejecutivo de Codelco. El diseño de este proceso contará con la asesoría de una consultora independiente”.

Y cerraron con que “haremos entrega inmediata de todos estos antecedentes e informaremos en detalle de estas decisiones al Ministerio Público. Le comunicaremos igualmente la apertura de otras auditorías internas referidas a posibles incumplimientos adicionales en materia de permisos, y un Plan de Auditorías Especiales destinado a profundizar revisiones en procesos y controles priorizados por criticidad y enfoque de riesgos”.