Stellantis y Microsoft firman acuerdo para acelerar la transformación digital de la automotriz mediante inteligencia artificial

El grupo automotriz que gestiona marcas como Fiat, Peugeot, Jeep, Dodge, Ram y Maserati firmó una alianza estratégica con Microsoft para llevar a cabo proyectos basados en inteligencia artificial para la atención al cliente, desarrollo de productos y operaciones.

Este jueves, el grupo automovilístico Stellantis y la compañía tecnológica Microsoft firmaron una alianza estratégica para acelerar la transformación digital del grupo de la industria automotriz por cinco años, mediante el uso e implementación de inteligencia artificial (IA).

El grupo Stellantis nació en 2021 como resultado de la fusión entre Fiat Chrysler Automobiles (FCA) y el consorcio francés Grupo PSA, por lo que quedó a cargo de 14 grandes marcas de automóviles.

En Estados Unidos quedaron a cargo de Jeep, Ram, Dodge y Chrysler. En Europa, Peugeot, Fiat, Citroën, Opel y Vauxhall, y en el mercado premium, Maserati, Alfa Romeo, Lancia, DS Automobiles y Abarth.

¿Cómo implementará Microsoft la IA en Stellantis?

En concreto, esta alianza busca mejorar las experiencias de los clientes y crear procesos digitales más ágiles. Para llevar a cabo esta colaboración, los equipos en conjunto de ambas empresas trabajarán en más de 100 iniciativas de IA centradas en áreas como ventas, atención al cliente y operaciones globales.

Asimismo, buscarán concretar una modernización de la nube, en la que Stellantis utilizará Microsoft Azure para modernizar su infraestructura y reducir su huella física de centros de datos en un 60% para el año 2029.

En esa línea, se desplegará un centro impulsado por IA para anticipar y detectar ciberamenazas de manera más rápida, protegiendo tanto los sistemas de TI (Tecnologías de la Información) como los vehículos conectados y los datos de los clientes.

“En Stellantis llevamos más de 100 años innovando con un objetivo en mente: crear productos, servicios y experiencias que los clientes amen”, señaló Ned Curic, director de Ingeniería y Tecnología de Stellantis.

“A medida que la inteligencia artificial avanza rápidamente, hemos sido adoptantes tempranos en toda nuestra empresa, desde la ingeniería y la manufactura hasta el diseño y la interacción con el cliente, integrando la IA directamente en nuestros vehículos, desde la nueva cabina digital hasta el sistema operativo central del vehículo”, afirmó.

“A través de nuestra colaboración con Microsoft, estamos acelerando nuestro impulso en inteligencia artificial en toda la compañía, entregando a nuestros equipos las herramientas para innovar más rápido y ofrecer los productos, servicios y experiencias que los clientes esperan de nosotros”, agregó Curic.

De igual manera, ejemplificaron cómo la IA podrá verse reflejada en los vehículos: “Los conductores de Peugeot recibirán recomendaciones inteligentes para una conducción más eficiente, mientras que los usuarios de Jeep contarán con conectividad y protección de datos garantizada incluso en terrenos remotos”.

Mientras que desde Microsoft, Judson Althoff, CEO del Negocio Comercial, aseguró: “Nuestro trabajo con Stellantis refleja una ambición compartida de impulsar la transformación de la IA de manera responsable y segura a lo largo de toda la cadena de valor automotriz”.