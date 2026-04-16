Netflix se embolsó US$ 2.800 millones tras dar un paso al costado con Warner Bros y aumentó sus ganancias en un 16,2%

La compañía dio a conocer sus resultados financieros del primer trimestre del 2026 y cifró en US$ 12.249 millones los ingresos totales.

Este jueves, la gigante del entretenimiento por streaming, Netflix, dio a conocer sus balances comerciales a través de sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre de 2026. Donde detalló que la fallida compra de Warner Bros. Discovery.

“Como indicamos tras negarnos a subir nuestra oferta por Warner Bros., hemos reanudado nuestro programa de recompra de acciones (…) Nuestro efectivo neto generado por actividades operativas en el primer trimestre fue de 5.300 millones de dólares. Este aumento fue impulsado en parte por un ingreso en efectivo de 2.800 millones de dólares proveniente de la tarifa de término relacionada con Warner Bros”, explicaron desde la compañía.

En cuanto a los resultados financieros, la compañía estadounidense reportó ingresos totales por US$ 12.249 millones, un 16,2% más que el mismo periodo del año anterior, cuando fueron 10.542 millones de dólares.

En esa línea, cifraron el costo de ingresos en US$ 5.888 millones y la ganancia operativa en 3.957 millones de dólares, quedando una utilidad neta de US$ 5.282 millones.

Respecto a las regiones que más ingresos le generaron a Netflix, de los US$ 12.249 millones que facturaron el primer trimestre del año, Estados Unidos y Canadá lideran con US$ 4.617 millones. Mientras que más atrás quedan Europa, Medio Oriente y África con US$ 3.404 millones, Latinoamérica con US$ 1.261 millones y Asia-Pacífico con US$ 1.259 millones.

Además, en cuanto al gasto en producción y compra de nuevas series y películas, este trimestre la compañía desembolsó 4.846 millones de dólares. A eso, se le añade que avaluaron el contenido de su catálogo en US$ 33.376 millones.

La proyección de Netflix para el segundo trimestre

Ya con miras al próximo trimestre y el resto del año, Netflix proyecta que los ingresos por publicidad alcancen los US$ 3.000 millones solo este 2026 y dupliquen a los del 2025.

Asimismo, esperan facturar entre US$ 50.700 y US$ 51.700 millones este año al entrar en la competencia del deporte en vivo y los videojuegos en la plataforma.