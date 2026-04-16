Diputado Javier Olivares (PDG) por rebaja del impuesto corporativo: “Yo no demonizo ninguna baja a los grandes conglomerados”

Consultado el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, sobre el debate por la rebaja del impuesto corporativo, expresó su postura: “Yo no demonizo ninguna baja a los grandes conglomerados, como dice la izquierda radical, a los empresarios o a los ricos”. Además, respecto de la negativa del excandidato presidencial Franco Parisi al proyecto de Reconstrucción presentado por el Gobierno, aclaró: “La única persona que a mí me ordena es el electorado, nadie más”.

En medio de las conversaciones que impulsa la administración de José Antonio Kast con distintos parlamentarios antes de ingresar al Congreso el proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, el Partido de la Gente (PDG) se ha convertido en una fuerza clave para la discusión de la iniciativa y para asegurar los votos necesarios en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Actualmente, la correlación de fuerzas en la Cámara está compuesta por 65 diputados de oposición, 76 del oficialismo y 14 del PDG, lo que posiciona a esta última colectividad como un actor relevante para el oficialismo.

Esto ocurre en medio de las controversias que ha enfrentado el parlamentario Cristián Contreras, conocido como Dr. File. Hasta ahora, el Tribunal Supremo del partido no ha emitido una resolución respecto a su situación.

En ese contexto, ya se han concretado acercamientos entre el gobierno y representantes del PDG. El primero fue liderado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien sostuvo una reunión con el jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela.

Previo a ese encuentro, el excandidato presidencial Franco Parisi llamó a rechazar la propuesta del Ejecutivo, argumentando que el proyecto carece de medidas dirigidas a la clase media.

Posteriormente, también se concretó una reunión entre el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, y el diputado Javier Olivares.

Consultado sobre los lineamientos de su tienda política frente a esta discusión, el parlamentario señaló: “La única persona que a mí me ordena es el electorado, nadie más. Yo no tengo órdenes de absolutamente nadie, ni siquiera del partido. Yo soy una persona que se debe a la gente, más allá de cualquier otro tipo de orden”.

Asimismo, planteó que espera que la administración de Kast incorpore propuestas orientadas a la clase media y la clase media emergente, sectores que —según afirmó— respaldaron al PDG en el último proceso electoral.

Respecto al contenido de la iniciativa del Ejecutivo, Olivares sostuvo: “Hay cosas que siempre se pueden mejorar. El Gobierno está en eso, se está comunicando aquello, así que vamos a escuchar en qué va a quedar finalmente este rollo”.

Por otro lado, al preguntarle sobre el debate en torno a la rebaja del impuesto corporativo, concluyó: “Yo no demonizo ninguna baja a los grandes conglomerados, como dice la izquierda radical, a los empresarios o a los ricos. No demonizo en lo absoluto aquello. Yo creo que aquí tenemos que hacer que el país crezca”.