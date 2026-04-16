Wall Street sigue en racha: S&P 500 y NASDAQ vuelven a marcar máximos históricos por segundo día consecutivo

Los tres principales índices del mercado estadounidense, S&P 500, Dow Jones y NASDAQ avanzaron frente a la desescalada en Medio Oriente tras el anuncio de Donald Trump de un alto al fuego entre Israel y el Líbano por diez días.

Una jornada con números en verde tuvo Wall Street este jueves, luego de que el S&P 500, Dow Jones y NASDAQ Composite cerraran con alzas y superando máximos históricos.

El anuncio de Donald Trump de un alto al fuego entre Israel y el Líbano por diez días y las señales de que se podría alcanzar un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán en las próximas semanas llevaron a los mercados estadounidenses a tener una próspera jornada.

En concreto, el selectivo S&P 500, que agrupa a las 500 empresas públicas más grandes y representativas de Estados Unidos, subió un 0,26% y finalizó en 7.041,09 puntos, llegando a ubicarse en 7.051,23 unidades, siendo su puntuación máxima. Con esto, de las últimas 12 sesiones, ha acumulado 11 cierres al alza, desde que cerró en 6.528,52 puntos el 31 de marzo.

En la línea de los máximos históricos, el NASDAQ Composite avanzó un 0,36% hasta las 24.102,70 unidades, hilando así doce días en números verdes y acumulando un alza del 14,93%.

Por su parte, el Dow Jones, que había finalizado la sesión a la baja el miércoles, recuperó terreno y subió un 0,24% hasta los 48.578,60 puntos, pero aún se mantiene lejos de su récord que marcó el 10 de febrero de este año, al ubicarse en 50.188,14 unidades.

¿Cómo cerró la Bolsa de Santiago?

En línea con Wall Street, el S&P IPSA cerró la sesión con un alza de 1,45%, y alcanzó los 11.478,47 puntos, acercándose a la barrera de las 11.500 unidades, donde la bolsa no ha logrado posicionarse desde el 29 de enero, cuando finalizó la sesión en 11.523,45 unidades.

La subida de la Bolsa de Santiago estuvo marcada por una sólida jornada del sector minero, con SQM-B que sorprendió al avanzar 9,15%. Asimismo, Potasios de Chile cerró con una subida de 4,58%, Oro Blanco 4,19%, Norte Grande 4,04% y SQM-A 3,08%.