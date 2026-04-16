Cadem revela división por Plan de Reconstrucción: 49% a favor, 46% en contra y mayoría cree que medidas deben discutirse por separado

El sondeo también reveló que la aprobación a la gestión de Kast se sitúa en 40%, con una caída de dos puntos, mientras que la desaprobación llega al 53%.

Este jueves se publicó una nueva edición de la encuesta Plaza Pública Cadem que midió la percepción de los encuestados con respecto a las medidas económicas del gobierno de José Antonio Kast, quien anunció recientemente en cadena nacional el envío del proyecto de reconstrucción nacional con carácter “urgente”.

En ese contexto, el sondeo mostró que un 49% se declara a favor de la iniciativa, mientras que un 46% expresa desacuerdo, configurando un escenario de fuerte polarización en torno a la propuesta.

Sin embargo, al profundizar en su tramitación, predomina la preferencia por un debate más segmentado: un 63% sostiene que las medidas deberían discutirse por separado, en contraste con un 34% que respalda su presentación como un paquete único.

Entre las propuestas mejor evaluadas destacan el subsidio para fomentar el empleo formal, con un 37% de menciones, y la eliminación del pago de contribuciones para la primera vivienda en adultos mayores de 65 años, que alcanza un 30%.

Almuerzo del presidente Kast con excompañeros universitarios

En otro flanco de la agenda pública, el denominado almuerzo del mandatario en La Moneda junto a excompañeros universitarios generó amplia notoriedad.

El 94% afirma estar informado del hecho, mientras que la evaluación del episodio se inclina mayoritariamente hacia la crítica: un 62% lo considera “muy mal”, frente a un 31% que lo valora positivamente.

La principal preocupación ciudadana en este caso apunta al uso de dependencias institucionales para fines privados, con un 41% de las menciones.

Finalmente, el escenario político del presidente muestra un leve deterioro en su respaldo ciudadano.

La aprobación a la gestión de Kast se sitúa en 40%, con una caída de dos puntos, mientras que la desaprobación llega al 53%, consolidando una tendencia de descenso sostenido desde mediados de marzo.