Homicidios de carabineros en Cañete: Admiten recursos de nulidad contra juicio que condenó a presidio perpetuo a hermanos Antihuen

Las acciones legales fueron ingresadas por abogados particulares en dos presentaciones distintas: una de ellas en favor de dos de los hermanos, mientras que la otra apunta exclusivamente a la condena de Tomás Antihuén.

La revisión del caso por el asesinato de tres funcionarios de Carabineros en Cañete tiene una nueva actualización.

Este jueves el Tribunal Oral en lo Penal de la comuna declaró admisibles dos recursos de nulidad presentados por las defensas de los hermanos Antihuen Santi, que buscan anular el juicio en su contra.

Con esta resolución, el proceso será ahora revisado por la Corte Suprema, que deberá analizar los antecedentes del juicio que terminó con la condena a presidio perpetuo de Tomás, Yeferson y Felipe Antihuén Santi, acusados de asesinar y posteriormente quemar los cuerpos de los uniformados en abril de 2024.

Las acciones legales fueron ingresadas por abogados particulares en dos presentaciones distintas: una de ellas en favor de dos de los hermanos, mientras que la otra apunta exclusivamente a la condena de Tomás Antihuén, consignó Radio Biobío.

Cabe recordar que los tres hermanos fueron condenados el pasado 26 de marzo como autores ejecutores del asesinato de los funcionarios Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal, quienes supervisaban el cumplimiento de una medida cautelar en un domicilio rural.

La instancia también sentenció a Nicolás Rivas Paillao como autor colaborador, recibiendo 17 años y un día de cárcel.

Además del homicidio, se impuso múltiples penas adicionales por otros delitos: robo con violencia, tenencia ilegal de armas, incendio, robo con intimidación y receptación de vehículos.

Todas las condenas deberán cumplirse de manera efectiva, en orden de mayor a menor gravedad, según lo confirmó el Ministerio Público.