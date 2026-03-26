Hermanos Antihuén son condenados a presidio perpetuo por el asesinato de tres carabineros en Cañete durante 2024

La sentencia incluye múltiples penas adicionales por delitos como robo con violencia, tenencia ilegal de armas e incendio, todas con cumplimiento efectivo, y fue destacada por el fiscal Roberto Garrido como un paso clave para garantizar justicia y seguridad.

Felipe, Tomás y Jefferson Antihuén Santi fueron condenados este jueves a presidio perpetuo calificado tras ser declarados culpables del homicidio de tres carabineros ocurrido en abril de 2024 en la comuna de Cañete.

Los tres hermanos fueron condenados como autores ejecutores del asesinato de los funcionarios Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal, quienes supervisaban el cumplimiento de una medida cautelar en un domicilio rural.

El Tribunal Oral de Cañete también sentenció a Nicolás Rivas Paillao como autor colaborador, recibiendo 17 años y un día de cárcel.

Además del homicidio, se impuso múltiples penas adicionales por otros delitos: robo con violencia, tenencia ilegal de armas, incendio, robo con intimidación y receptación de vehículos.

Todas las condenas deberán cumplirse de manera efectiva, en orden de mayor a menor gravedad, según lo confirmó el Ministerio Público.

Fiscalía y Carabineros destacaron trabajo investigativo: “Hoy se ha hecho justicia”

El fiscal a cargo, Roberto Garrido, destacó que la sentencia reconoce el trabajo coordinado de la Fiscalía del Biobío y La Araucanía, Carabineros y el Servicio Médico Legal.

“Como sostuvimos el día que se dio a conocer el veredicto condenatorio en este caso, nada de lo que se pueda producir va a reparar el dolor que sienten las víctimas. Pero esta sentencia, que se ha basado en el reconocimiento de un trabajo profesional, muy sigiloso, muy dedicado”, escribió.

Asimismo, advirtió que las defensas probablemente recurrirán a la decisión.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, valoró el trabajo realizado durante la investigación, asegurando: “Hoy se ha hecho justicia y esto da cuenta también del trabajo y el reconocimiento al Ministerio Público, a nuestros servicios especializados y a la institución completa”.

“Y es señal de que también la justicia existe, es seria y es categórica; si bien no nos devuelve la vida de nuestros mártires, tenemos con esto paz y tranquilidad de un trabajo serio”, señaló.

Finalmente, indicó que “el país no merece muertes como las que ocurrieron en Arauco hace dos años. Reitero, siempre viven los que por la patria mueren y el ejemplo de Vidal, Arévalo y Cisterna será eterno”, puntualizó.