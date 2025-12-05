SQM se impone en última instancia en Emiratos Árabes y cierra disputa por US$ 20 millones con herederos de socio local

La Corte de Casación de Abu Dhabi rechazó todos los recursos presentados por los herederos de Sami Al Taweel, quienes exigían a SQM el pago de una supuesta deuda cercana a US$ 20 millones. Con ello, la minera chilena cierra un litigio de más de dos años por su participación en Adfert.

SQM cerró definitivamente una disputa judicial que arrastraba desde 2023 en Emiratos Árabes Unidos, luego de que la Corte de Casación de Abu Dhabi —máxima instancia judicial del país— rechazara los recursos presentados por los herederos de Sami Al Taweel, socio local de la compañía en Abu Dhabi Fertilizer Industries Company LLC (Adfert).

En mayo de 2023, los herederos de Al Taweel demandaron a la minera chilena, acusando una supuesta deuda de 73,5 millones de dírham —unos US$ 20 millones— vinculada a la operación de Adfert, donde SQM posee el 37% de la propiedad.

Aunque inicialmente existieron conversaciones conciliatorias, estas se quebraron ese mismo mes, dando paso a un litigio que se extendió por más de dos años.

De acuerdo a lo que informó el DF, la primera resolución llegó el 27 de marzo de 2024, cuando el Tribunal Comercial de Primera Instancia de Abu Dhabi rechazó íntegramente la demanda. Los demandantes apelaron, pero la Corte de Apelaciones desestimó sus argumentos el 13 de mayo.

Persistiendo en su reclamación, llevaron el caso hasta la Corte de Casación, que el 31 de julio ratificó los fallos anteriores y rechazó todos los recursos presentados.

La controversia, sin embargo, no era nueva para SQM. En su memoria de 2021, la empresa ya había advertido diferencias entre los accionistas de Adfert, señalando que los litigios podían afectar el valor de su inversión en la firma productora de fertilizantes.