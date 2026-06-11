SpaceX se valoriza en US$ 1,77 billones en la mayor oferta publica inicial de la historia

SpaceX hizo historia con la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de todos los tiempos, lo que la catapulta a los primeros puestos entre las empresas públicas más grandes y coloca a su fundador, Elon Musk, en vías de convertirse en el primer billonario del mundo.

La empresa, conocida oficialmente como Space Exploration Technologies Corp, vendió 555,6 millones de acciones a US$ 135 cada una. La operación es más del doble del tamaño de la salida a bolsa de Saudi Aramco en 2019, de US$ 29.400 millones.

A ese precio, SpaceX tiene un valor de mercado de US$ 1,77 billones, cifra que asciende a unos US$ 1,8 billones de forma totalmente diluida al considerar las opciones sobre acciones para empleados y las unidades de acciones restringidas.

Inversores minoristas hicieron pedidos por más de US$ 100.000 millones

La base de seguidores de Musk entre los inversores minoristas fue un componente clave del acuerdo, realizaron pedidos por más de US$ 100.000 millones, una cifra muy superior al 20% de las acciones que se les habían reservado.

SpaceX abre la temporada de OPI de IA: Anthropic y OpenAI vienen

SpaceX es la primera de tres grandes OPI que buscan capitalizar el apetito de los inversionistas por las principales empresas de inteligencia artificial. Se espera que Anthropic y OpenAI salgan a bolsa este mismo año, con valoraciones que podrían superar el billón de dólares cada una.

La adquisición de xAI por parte de SpaceX en febrero había elevado la valoración privada de la empresa combinada a US$ 1,25 billones, frente a la marca original de SpaceX de US$ 1 billón, lo que representó un salto de cerca de US$ 800.000 millones respecto a una venta de acciones con información privilegiada en diciembre.

Con el precio de la OPI, SpaceX queda entre las 10 mayores empresas públicas del mundo, superando incluso a Tesla, otra compañía de Musk.