La oferta pública de SpaceX genera un apetito que excede en cuatro veces las acciones disponibles

La oferta pública inicial de SpaceX ha atraído una demanda de más de cuatro veces las acciones disponibles, según personas familiarizadas con el asunto, antes de que la firma de cohetes, satélites e inteligencia artificial liderada por Elon Musk deje de aceptar órdenes.

Se espera que los bancos dejen de aceptar órdenes de inversores institucionales tras el cierre del mercado en Nueva York a las 16:00 horas de este miércoles, según consignó Bloomberg.

La salida a bolsa de SpaceX está prevista para el 11 de junio y la empresa comenzará a negociarse en bolsa al día siguiente.

SpaceX recaudaría US$ 75.000 millones en la mayor OPI de la historia

La compañía ofrece 555,6 millones de acciones a un precio fijo de US$ 135 cada una, con lo que recaudaría unos US$ 75.000 millones y alcanzaría una valoración cercana a los US$ 1,8 billones.

Se espera que la OPI se convierta en la mayor de la historia, superando el debut de Saudi Aramco en 2019, que recaudó US$ 29.400 millones.

OpenAI y Anthropic también presentaron solicitudes de cotización

OpenAI, cuyos modelos de inteligencia artificial compiten con los del negocio xAI de SpaceX, presentó confidencialmente su solicitud de cotización el lunes, después de que lo hiciera Anthropic PBC la semana pasada. En conjunto, las tres empresas podrían añadir US$ 3,6 billones de valor de mercado a las bolsas estadounidenses.

Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Bank of America Corp., Citigroup Inc. y JPMorgan Chase & Co. lideran la operación, en la que participan otros 18 bancos.

Las acciones de la compañía, formalmente conocida como Space Exploration Technologies Corp., cotizarán en NASDAQ y NASDAQ Texas bajo el símbolo SPCX.