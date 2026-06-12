SpaceX dispara la fortuna de Elon Musk y lo convierte en el primer billonario de la historia

Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo tras la salida a bolsa de SpaceX este viernes, según estimaciones de mercado basadas en la valoración de sus participaciones en la compañía aeroespacial y en Tesla.

Musk, fundador de SpaceX en 2002, ya era la persona más rica del mundo antes de la Oferta Pública Inicial (OPI) de la compañía, y cuenta con una importante participación en SpaceX, Tesla y Starlink.

SpaceX debuta con un alza acumulada cercana al 24%

SpaceX debutó este viernes en el índice NASDAQ de Wall Street a un precio de US$ 150 por acción, lo que supuso una subida de en torno al 11,1% respecto al precio fijado en su OPI, de US$ 135 por título.

Hacia el mediodía, las acciones se ubicaban en torno a los US$ 168,19, lo que elevó la subida acumulada cercana al 24% respecto al precio de la OPI.

Con esta valoración, la capitalización bursátil de la compañía se sitúa en torno a los US$ 2,2 billones, lo que la incorpora al grupo de las mayores empresas cotizadas de Estados Unidos, dominado por las grandes tecnológicas, por detrás de NVIDIA, Alphabet, Apple, Microsoft y Amazon.

Advertencia de “escenarios de crecimiento muy exigentes”

La salida a bolsa de SpaceX confirma el apetito por el riesgo en Wall Street y su interés por las grandes tecnológicas.

Sin embargo, analistas como los de la firma Morningstar mostraron una visión más prudente sobre la valoración de la compañía, estimando un valor “razonable” de unos US$ 780.000 millones y advirtiendo que el precio de salida refleja “escenarios de crecimiento muy exigentes y todavía inciertos en áreas como la tecnología espacial y la infraestructura orbital”.

En contraste, otros actores del mercado destacaron el fuerte respaldo de la demanda institucional y el atractivo de SpaceX como activo de infraestructura estratégica, apoyado en negocios como Starlink y en su posición en el sector aeroespacial privado.