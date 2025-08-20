“Sleep Performance”: Qué es y en qué consiste la nueva categoría para enfrentar el burnout y optimizar el descanso de alto rendimiento

Una propuesta basada en ciencia busca mejorar la calidad del sueño en ejecutivos y profesionales expuestos a altos niveles de estrés y fatiga crónica, con un enfoque que prioriza la recuperación activa sobre la simple cantidad de horas dormidas.

Es una “epidemia silenciosa”. En Chile, más de 350 mil ejecutivos y profesionales de alto rendimiento reportan alteraciones severas del sueño o síntomas asociados al burnout. La alta exigencia laboral, la presión por resultados y una cultura de “productividad tóxica” han generado una crisis silenciosa que afecta tanto el rendimiento profesional como la calidad de vida personal.

Los métodos actuales para combatir el insomnio y la fatiga no han logrado ofrecer una solución efectiva y sostenible. Las alternativas farmacológicas pueden provocar dependencia y efectos secundarios; los suplementos herbales suelen carecer de respaldo científico sólido; y las aplicaciones o wearables se enfocan en diagnosticar, pero no resuelven el problema biológico de fondo.

En este contexto surge eunoé, una marca que no sólo apuesta por pastillas naturales para dormir, sino que busca transformar la manera en que se entiende y se aborda el descanso con una mirada integral.

Una nueva categoría: Sleep Performance

eunoé destaca la creación de una nueva categoría: el Sleep Performance o rendimiento del sueño, un enfoque que entiende el descanso como un proceso activo y estratégico para el éxito diario.

Su filosofía es clara: el día no comienza cuando suena la alarma, sino cuando la cabeza toca la almohada. Bajo esta premisa, el sueño se concibe como un espacio donde el cuerpo y la mente llevan a cabo procesos de recuperación, reparación y consolidación que impactan directamente en el rendimiento posterior.

La empresa ofrece un ecosistema de soluciones basadas en evidencia científica para optimizar la arquitectura del sueño, mejorando no solo la duración sino también la calidad y profundidad del descanso.

Night Time Performance: ciencia aplicada al descanso

El primer lanzamiento de eunoé es Night Time Performance (NTP), un suplemento nutricional de alta gama diseñado para actuar en cada fase del sueño. La fórmula se apoya en ingredientes en su forma más biodisponible y en dosis clínicamente efectivas, una diferencia que, según la compañía, lo sitúa por encima de la mayoría de los productos en el mercado.

La composición sinérgica incluye cinco activos naturales, que ocupan el poder del magnesio para dormir y otros elementos adicionales: bisglicinato de magnesio para relajar el sistema nervioso y prolongar el sueño profundo; L-treonato de magnesio, capaz de cruzar la barrera hematoencefálica para mejorar la recuperación cognitiva; L-triptófano, precursor de serotonina y melatonina; y una combinación de bisglicinato de zinc con vitamina B6, esenciales en la síntesis de melatonina y la eficiencia del sueño REM.

La integración de estos elementos busca no solo inducir el descanso, sino optimizar cada una de sus etapas, favoreciendo la restauración física, mental y emocional.

Más allá de la melatonina: una propuesta disruptiva

En un mercado saturado de soluciones que se enfocan únicamente en “dormir más”, eunoé plantea una visión distinta: dormir mejor. La marca subraya que el verdadero valor está en la calidad del descanso, no en su cantidad, y que la ciencia ya dispone de herramientas naturales para lograrlo sin los riesgos asociados a tratamientos farmacológicos.

Los creadores de NTP destacan que su fórmula está diseñada para evitar la somnolencia matinal, uno de los efectos adversos más comunes en otros productos. Además, el uso de nutrientes en su forma más pura y biodisponible asegura una absorción efectiva y un impacto medible en el rendimiento diario.

La compañía apunta a un segmento de profesionales que necesitan mantener un nivel sostenido de energía, concentración y resiliencia mental. Este grupo representa una oportunidad significativa para soluciones innovadoras que combinen bienestar, ciencia y alto desempeño.

eunoé se perfila como un actor disruptivo en el sector de suplementos premium, con un modelo directo al consumidor (Direct to Consumer), que busca educar al mercado y generar conciencia sobre la importancia del sueño como pilar de la productividad sostenible.

Hacia un descanso inteligente

Más allá del lanzamiento, eunoé proyecta ampliar su portafolio de soluciones para abordar el descanso desde múltiples dimensiones: control de estímulos lumínicos, regulación de temperatura ambiental y herramientas de gestión del estrés, complementando la suplementación con hábitos respaldados por la ciencia.

En un entorno laboral donde la velocidad y la exigencia parecen no tener límites, eunoé propone frenar, dormir mejor y así rendir más. Una apuesta que, en palabras de sus creadores, busca redefinir el vínculo entre descanso y éxito.