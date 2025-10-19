SKY firma acuerdo interlineal con aerolínea estadounidense United Airlines

Esta asociación le permitirá a los pasajeros de la aerolínea americana acceder a más de 30 destinos de SKY.

SKY ha dado un paso estratégico en su expansión internacional al suscribir un acuerdo interlineal con United Airlines, una de las principales aerolíneas de Estados Unidos. Este convenio permitirá que, a partir de octubre, los pasajeros de United conecten con más de 30 destinos operados por SKY en Perú y Chile, así como con atractivos destinos internacionales como Mendoza, Bariloche, El Calafate, Montevideo y diversos puntos de su red en Brasil.

Gracias a esta alianza, los viajeros que lleguen a Lima o Santiago podrán continuar su recorrido hacia destinos icónicos como Cusco, Arequipa, Trujillo, Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas, entre otros. A través de este acuerdo, SKY transportará pasajeros de United en múltiples puntos de conexión de la región donde ambas aerolíneas operan, ofreciendo una red amplia y complementaria de destinos. A su vez, los pasajeros que inicien su viaje desde Chile o Perú también podrán acceder, a través de United Airlines, a una amplia red de destinos en Norteamérica y el resto del mundo, facilitando viajes más con mejores opciones de conexión.

“Junto a United fortalecemos nuestro propósito de poner el cielo al alcance de todos, conectando nuestra región con Norteamérica, donde nuestros partners tienen una sólida presencia. Este acuerdo se ha estado implementando paulatinamente durante los últimos meses y nos alegra poder concretarlo con una aerolínea de esta relevancia. A través de esta alianza, United podrá disponibilizar en sus canales de venta la red de SKY, facilitando la conexión en distintos puntos de la región donde ambas operan, combinando dos redes líderes en América”, precisó Julio Solar, Gerente de Rutas y Alianzas de SKY.

De este modo, SKY continúa ofreciendo alternativas de viaje más eficientes para los pasajeros y promoviendo el turismo en Perú, Chile y otros destinos de la región. Este acuerdo refleja el propósito compartido de ambas aerolíneas de brindar experiencias de viaje más fluidas y convenientes, fortaleciendo su compromiso con la excelencia en el servicio.

Alianzas interlineales

Este acuerdo con United Airlines, llega a fortalecer la red de conectividad de SKY mediante otras alianzas interlineales que firmó meses atrás con Air Canada, TAP, Air France, KLM, Air Europa y Aerolíneas Argentinas. De esta manera, los pasajeros pueden disfrutar de una experiencia de viaje más cómoda, conectando con múltiples destinos en Sudamérica a través de un solo pasaje. Estas acciones consolidan a SKY como un actor clave en la aviación regional, impulsando el turismo y ofreciendo alternativas adaptadas a las necesidades de los viajeros