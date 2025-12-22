Negocios empresas

La drástica medida de Nestlé: Terminó de forma anticipada el contrato de uso de marca Savory con Unifood

Por CNN Chile

22.12.2025 / 08:30

La empresa europea envió la carta de término del convenio la semana pasada, en el marco de las acusaciones de incumplimiento del acuerdo de reorganización judicial adoptado por Ice Cream SpA.

Durante las últimas horas, se dio a conocer que Nestlé terminó -de forma anticipada- el contrato de uso de la marca Savory para heladerías que operan en Chile bajo el grupo Unifood.

Según los antecedentes publicados por Diario Financiero, la filial de Unifood, Ice Cream SpA, fue acusada de incumplir dicho contrato a raíz de su insolvencia, lo que además habría generado un daño reputacional a su imagen.

A pesar que el convenio terminaba en 2027, Nestlé envió la carta de término unilateral durante la semana pasada.

¿Qué podría implicar esto en lo inmediato? Que Ice Cream SpA deba remover toda la línea gráfica de Savory de sus locales.

En respuesta a la determinación, Unifood señaló al citado medio que “recibimos con mucha sorpresa la terminación del contrato”.

“Hemos expresado a Nestlé en diferentes formas la importancia de que cualquier venta de este negocio debe procurar maximizar el ingreso para empleados y acreedores. ⁠Esperamos que Nestlé pueda recapacitar y apoyar un proceso de venta liderado por el señor interventor con una transición ordenada de la operación”, añadieron.

Ice Cream SpA actualmente está en un proceso de reorganización judicial, por deudas superiores a $15 mil millones, y tiene entre sus principales acreedores a Banco Scotiabank, Nestlé Chile y Santander Chile.

En este contexto, uno de sus proveedores, DPS, recientemente solicitó la liquidación de la firma acusando un incumplimiento del acuerdo de reorganización judicial.

