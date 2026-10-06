“La caída de producción minera en agosto fue absolutamente récord, inesperada”: Quiroz explica ajuste de proyección de crecimiento al 0,7%

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentó este martes ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso la exposición sobre el Estado de la Hacienda Pública 2026, en lo que fue la primera presentación de este tipo que realiza el gobierno del presidente José Antonio Kast.

El ministro expuso el diagnóstico que funda el Programa Económico del Gobierno, que se plantea como meta doblar la tasa de crecimiento de largo plazo del país, desde 2% entre 2014 y 2025 hasta 4% hacia el final de la administración.

Quiroz también describió el punto de partida fiscal que encontró la administración. El año 2025 cerró con un déficit estructural de 3,7% del PIB y un déficit efectivo de 2,8%, mientras entre marzo de 2022 y diciembre de 2025 la deuda bruta del Gobierno Central aumentó en US$ 41.000 millones y el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) cayó en US$ 4.000 millones, hasta un saldo de apenas US$ 46 millones a fines de 2025.

Quiroz aborda proyecciones de crecimiento

Posteriormente, a la salida de su exposición, el ministro fue consultado sobre las proyecciones de crecimiento de 0,7% para este año y 3,3% para 2027.

“El 0,7% de este año es la predicción con la cual construimos el Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre, tiene un factor siempre de relativa incertidumbre, que es la producción de cobre”, sostuvo, agregando que “la caída de producción minera en agosto fue absolutamente récord, inesperada, ese es el factor de incertidumbre principal”.

Sobre 2027, explicó: “La información que disponemos, y en esto coincidimos con otras predicciones, como la del Banco Central, es que debiésemos tener un crecimiento liderado por la inversión, esperamos una tasa de crecimiento de inversión del 8,1%”.

En la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, Quiroz detalló además que la producción de cobre de 2026 se encamina a ser la más baja desde 2003, lo que por sí solo restaría al menos un punto de crecimiento al PIB. En ese aspecto, atribuyó la desaceleración económica a tres factores externos:

La caída histórica en la producción de cobre .

. El fenómeno de El Niño más intenso de los últimos 30 años .

. El shock energético internacional derivado del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Endeudamiento neto sería de cerca de US$ 8.000 millones

Sobre la autorización de endeudamiento de hasta US$ 25.000 millones contemplada en el proyecto de Presupuestos 2027, el ministro explicó en el punto de prensa la lógica detrás de esa cifra.

“De los US$ 25.000 millones, al Congreso siempre hay que pedir permiso, aunque sea pedir permiso de endeudamiento para pagar deudas que ya existen, por lo tanto, no todo el endeudamiento que se solicita es un aumento del endeudamiento”.

El encargado de la billetera fiscal precisó que de los US$ 25.000 millones solicitados, US$ 17.000 millones son para pagar deudas que ya existen: “El endeudamiento neto asciende a cerca de US$ 8.000 millones, y no a US$ 25.000 millones”, afirmó.

Asimismo, agregó una comparación para dimensionar el efecto sobre la deuda como porcentaje del PIB: “En marzo de este año, la deuda como porcentaje del PIB ascendía a 42,5%, hacia diciembre de 2027, con las predicciones nuestras, y nuestro cuidado a los recursos públicos, la deuda va a ascender a 42,5% del PIB, lo repito, en marzo de este año, la deuda era 42,5% del PIB, a diciembre del próximo año, la deuda va a ser 42,5% del PIB, el mismo número”.

Gobiernos regionales y eventuales recortes

Sobre las críticas de la oposición respecto de eventuales recortes sociales, entre ellos una baja en los recursos para los gobiernos regionales y afectaciones a programas como PRODEMU y la Ley de Tenencia Responsable, el ministro evitó pronunciarse sobre iniciativas específicas: “Respecto a programas particulares, no me voy a pronunciar, estamos en la etapa de la subcomisión legislativa, ellos tendrán que discutir esos temas”.

Respecto de los gobiernos regionales en particular, el ministro sí entregó más detalle sobre las conversaciones en curso: “Hemos sostenido ya varias reuniones con los gobernadores, tenemos la próxima reunión mañana miércoles”.

En esa línea, explicó que el foco de esas conversaciones está en facilitar la ejecución del gasto regional: “Había dificultades para ejecutar el gasto, nosotros estamos dando muchas facilidades para ejecutar el gasto y, además, estamos conversando con ellos una fórmula final que pensamos que al final, esperamos, sea de su satisfacción y de todo el mundo, para mantener y sostener ese gasto durante el año 2027”.

El informe de Estado de la Hacienda Pública también repasó los avances del Programa Económico durante los primeros siete meses de gobierno, entre ellos la aprobación de la Ley de Reconstrucción, que rebaja gradualmente el impuesto de primera categoría desde 27% hasta 23% en 2029.

También destacó el avance en la tramitación de un proyecto de Reforma al Mercado de Capitales y Financiamiento de la Casa Propia, ingresado el 9 de septiembre y actualmente en primer trámite en la Cámara de Diputados.