Producción de cobre se desploma 12,7% en agosto y cae 7,7% en los primeros ocho meses del año

La producción chilena de cobre de mina cayó 7,7% entre enero y agosto de 2026 en comparación con el mismo período de 2025, según el Boletín Mensual Electrónico de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

El país produjo 3.248.000 toneladas métricas de cobre fino en los primeros ocho meses del año, 270.300 toneladas menos que las 3.518.300 toneladas del mismo lapso de 2025.

El retroceso se profundizó en agosto. Ese mes, la producción nacional alcanzó 366.300 toneladas, un 12,7% menos que en agosto de 2025. Es el nivel mensual más bajo de toda la serie que publica Cochilco en su tabla, que comienza en enero de 2023.

De los ocho meses del año, solo junio superó al mismo mes de 2025, de igual manera, el organismo señaló que las cifras son provisorias.

El acumulado a agosto también es el más bajo de la serie para ese período. Está por debajo de las 3.396.900 toneladas de 2023 y de las 3.494.200 toneladas de 2024.

La caída es transversal. De las trece operaciones individualizadas en la tabla, diez redujeron su producción y solo tres crecieron:

Con caídas: Spence (-25,5%), Centinela (-17,6%), El Abra (-13,5%), Escondida (-11,4%), Mantos Copper (-11,4%), Candelaria (-9,8%), Codelco (-8,1%), Collahuasi (-3,6%), Lomas Bayas (-2,8%) y Los Pelambres (-2,7%).

Spence (-25,5%), Centinela (-17,6%), El Abra (-13,5%), Escondida (-11,4%), Mantos Copper (-11,4%), Candelaria (-9,8%), Codelco (-8,1%), Collahuasi (-3,6%), Lomas Bayas (-2,8%) y Los Pelambres (-2,7%). Con alzas: Quebrada Blanca (+14,1%), Anglo American Sur (+9,3%) y Zaldívar (+0,6%).

Escondida, el principal factor de la caída

Escondida, la mayor mina de cobre del país y operada por BHP, produjo 797.500 toneladas entre enero y agosto, un 11,4% menos que las 900.000 toneladas de igual período de 2025.

Son 102.500 toneladas menos, equivalentes a cerca del 38% de toda la caída nacional. En agosto, la faena produjo 76.100 toneladas, un 27,6% menos que en el mismo mes del año anterior.

Spence, la otra operación de BHP en el país, registró la mayor caída porcentual del listado. Su producción bajó 25,5%, de 176.100 a 131.200 toneladas. En conjunto, las dos faenas de la compañía produjeron 147.400 toneladas menos que en 2025, más de la mitad del retroceso del país.

El Teniente arrastra a Codelco

Codelco produjo 761.400 toneladas en sus divisiones propias, un 8,1% menos que un año antes, lo que explica cerca de un cuarto de la baja nacional. Si se suman sus participaciones en El Abra, Quebrada Blanca y Anglo American Sur, la producción de la estatal llegó a 833.400 toneladas, un 7,5% menos.

Dentro de la corporación, el comportamiento fue dispar entre divisiones:

Salvador: +6,0%

+6,0% Andina: +5,7%

+5,7% Minera Gaby: -3,3%

-3,3% Chuquicamata-Radomiro Tomic-Ministro Hales: -7,0%

-7,0% El Teniente: -20,3%

El Teniente fue el principal lastre, con 170.600 toneladas frente a las 214.100 del mismo período de 2025.

Centinela ya mostraba debilidad antes de la huelga

Centinela, de Antofagasta Minerals, produjo 128.400 toneladas entre sus líneas de óxidos y sulfuros, un 17,6% menos que en 2025. La caída fue de 19,8% en óxidos y de 16,7% en sulfuros.

Las cifras corresponden a un período previo a la huelga que comenzó en la faena el 7 de octubre, por lo que la operación ya venía con menor producción antes del conflicto laboral.

En el lado positivo, Quebrada Blanca, de Teck, anotó la mayor alza del período. Su producción subió 14,1%, hasta 146.900 toneladas, en línea con la expansión de su producción tras la puesta en marcha de su proyecto de ampliación.

Anglo American Sur creció 9,3%, hasta 149.800 toneladas, y Zaldívar avanzó 0,6%. Sin embargo, el aumento conjunto de estas operaciones, de unas 31.100 toneladas, no alcanzó a compensar la caída del resto.

El resultado contrasta con el escenario de precio del cobre, que durante 2026 ha mostrado una tendencia al alza. El metal ha llegado a cotizar sobre los US$ 6,60 la libra en semanas recientes, según informes de mercado. Así, el país produce menos volumen en un contexto de precios más favorables.